A texasi Kevin Scott Morris filmrendezőnek adta ki magát és „próbaforgatásra" vitt el 14 évesnél fiatalabb fiúkat. Három éven keresztül (2009 és 2012 között) lebukás nélkül tudott tíz áldozatot rávenni, hogy levetkőzzön a kamerája előtt. Egyikük végül 2016 októberében jelentette fel, így lett a börtönőrből egycsapásra rab.

A Dallas Morning News tudósítása szerint a 44 éves Kevin Scott Morris kedden tett beismerő vallomást: bűnösnek vallotta magát abban, hogy tíz fiatalkorút vett rá, hogy levetkőzzön a kamerája előtt és mindegyiküket molesztálta is. Morris nagyon megnyerően tudott viselkedni és elhitette a családokkal, hogy a Just Film It Productions munkatársa és televíziós sorozathoz keres gyerekszereplőket. Érdekes módon semelyik szülő sem akart jelen lenni a próbaforgatáson és nem akarta látni a felvételeket, hanem rábízta a gyerekét egy idegenre, akit akkor látott először. „Scott bácsinak" szólítatta magát 12-13 éves áldozataival. Valamilyen félreeső helyre vagy szállodai szobákba vitte őket. Először valóban színészi feladatokat adott nekik, majd fokozatosan rátért arra, hogy vegyék le az összes ruhát magukról. A felvételeken hallatszik, ahogy megígérteti a fiúkkal, hogy nem beszélnek senkinek arról, hogy mi történt a forgatáson, és ő is megígéri, hogy senkinek nem mutatja meg a "filmeket".

A zaklatás és a gyerekpornó készítése még 2009 és 2012 között történt. Aztán az egyik áldozat 2016 októberében gondolta úgy, hogy beszámol róla a Kaufman megyei rendőrségen, hogy mi történt vele. Kevin Scott Morris 2013 májusától a Dallas megyei börtönben lett börtönőr, így az a furcsa dolog történt meg vele, hogy egyik napról a másikra lett börtönőrből rab. Házkutatás során a rendőrség megtalálta a gyerekpornó felvételeket, amelyeken az is látszik, hogy Morris megérintette, simogatta a fiúkat minden testrészükön, még a nemi szervüknél is.