A lelki egyensúly és az örök szerelem szigete

Aphrodité szigete egyáltalán nem csak a gyönyörű tengerpartokról szól. Novemberben látogattunk el Ciprusra és az ámulattól még most sem igazán tértünk magunkhoz. Ráadásul az időzítésnek köszönhetően a turistaáradat is elkerült minket. Teljesen váratlanul éri az embert, hogy amint beteszi a lábát a szigetre, egy olyan nyugalom és béke járja át, amit egyszerűen ép ésszel nem lehet megmagyarázni. Ez a fajta nyugalom nem csupán a csodás természeti adottságainak köszönhető, hiszen a ciprusiak ugyanezt a békét és pozitív életszemléletet sugározzák magukból. Minél inkább felfedezzük a szigetet, annál biztosabbak vagyunk benne, hogy ezt a helyet tényleg az istenek teremtették, valószínűleg a görög mitológia isteneinek Ciprus olyan, mint a gazdag embereknek Malibu. Ciprus három legnagyobb előnye nekünk, halandóknak, hogy elég közel van, egész évben látogatható, és ha bérelünk egy autót, vagy robogót, akkor az egész szigetet be tudjuk járni pár nap alatt.

Utazás szempontjából is nagyon jó választás lehet Ciprus. A sziget ugyanis az Európai Unió tagja, így vízum és előzetes felkészülés nélkül, egy személyi igazolvánnyal is nekivághatunk a kalandnak. A fél világot sem kell átrepülni ráadásul ahhoz, hogy a téli hónapokban elmeneküljünk a hideg elől. Fapados és normál légitársaság is kínál repülőjegyet a sziget több városába. Mi a kényelemre mentünk rá, így a görög légitársaságot, az Aegean Airlinest választottuk. Ennek egyetlen hátránya, hogy nincs közvetlen járatuk Ciprusra, viszont ebből előnyt is kovácsolhatunk magunknak, hiszen az ötórás csatlakozás alatt vagy tehetünk egy villámkiruccanást Athén városába – ez a reptértől 20 perc metróval -, vagy ebédelhetünk egy jót a reptér mellett található Sofitel Hotelben – mi ezt választottuk -, vagy dönthetünk úgy, hogy megállunk egy, vagy akár több éjszakára a görög fővárosban.

Ciprus egész évben látogatható, hiszen rengeteg élmény és program várja a turistákat. Az is jól érezheti itt magát, aki csak a tengerparton szeretne lazítani, az is, aki a múzeumokat és a kulturális örökségeket szeretné felfedezni és azok is, akik extrém élményekre, aktív kikapcsolódásra vágynak. Mi novemberben töltöttünk el öt napot a szigeten, aminek az előnye az volt, hogy nagyon kevés turistával találkoztunk, az időjárás kiváló volt, 28-30 fok napközben, a tenger vize 24 fokos, és a kevés turistának köszönhetően úgy érezhettük, az egész sziget a miénk.

Tippek az utazáshoz: autók bérlésénél vegyük figyelembe, hogy baloldali közlekedés van, és érdemes az út előtt beszereznünk egy átalakítót, mivel a britekhez hasonlóan itt is a három állású konnektorok vannak.

Páfosz, az örök szerelem városa

Páfosz a város, ahol a mitológia szerint Aphrodité, a szerelem istennője kiemelkedett a habokból, egészen pontosan Petra tou Rominou partjainál. Nem csoda, hogy a szerelem érzése csak úgy átjárja az embert, egyrészt a csodálatos látvány miatt, hát még ha talál egy szív alakú követ annál a sziklánál, ahol az istennő született. A monda szerint ugyanis az, aki szív alakú követ talál ezen a partszakaszon, az örök szerelem birtokosa lesz. Az, hogy kinek, mi fogadható el szív alakúnak, csak a turistákra és a fantáziára van bízva.

Azonban nem csak az örök szerelemért érdemes Páfoszt felfedezni. Számos kiváló programlehetőséget nyújt a sziget ezen része. Mindenképpen érdemes megtekinteni a pafos-i mozaikokat, melyekből megismerhetjük az ókori görög mitológia legfontosabb történeteit, és bepillantást nyerhetünk az ókori görögök világába. Páfosz óvárosa egyébként az UNESCO világörökség részét képezi, a mozaikokon túl legendás királyi sírokat, kriptákat, sírkamrákat is felfedezhetünk, a kikötőben pedig kedvünkre ebédelhetünk, vagy vásárolhatunk, esetleg nézegethetünk élő, igazi, pelikánokat is.

Ha a múzeumi kiruccanás nem villanyoz fel minket eléggé, csak annyit kell tennünk, hogy dzsipbe pattanunk, és felfedezzük Páfoszhoz közel Akamas félszigetét. Már a túra elején nagyon izgatottak voltunk, de az adrenalin sem kerülgetett minket sokáig, ugyanis nem véletlen, hogy dzsipre van szükség a félsziget bejárásához. Dimbes-dombos, köves szerpentinen suhantunk végig, nem egyszer volt olyan érzésünk, hogy a szakadék szélén robogunk, ráadásul a sofőrünk sem volt az a szívbajos típus. Kárpótol viszont az elénk táruló látvány, az út két szélén felfedezhető banánültetvények, de az sem kizárt, hogy a sofőr egyszer csak útközben nyom egy satuféket, kiszáll, majd leszed az út szélén található narancsfáról néhány gyümölcsöt és a kezünkbe nyomja. Velünk ez történt. A fáról leszedett ciprusi narancs pedig csak megerősít bennünket abban, hogy a paradicsomban vagyunk.

Megismerhetjük a félsziget lakóit, összesen több mint 200 védett állatfaj őshonos itt. A félsziget több természetvédelmi programban is részt vesz. Lara-öböl különlegessége például az itt tojást rakó cserepes – Lara – teknősök. A tojásokból a nyári hónapok alatt kelnek ki a kisteknősök, így aki ezt az időszakot választja az utazáshoz, találkozhat is velük.

A félszigeten továbbá a Korall-öböl szintén kihagyhatatlan, ez Páfosz legfelkapottabb tengerpartja. A víz a kék összes árnyalatában pompázik, az ember el sem hiszi, hogy ehhez összesen csak pár órát kell repülőn tölteni.

Ha Páfosz környékén vagyunk, semmiképp ne hagyjuk ki Kourion ókori városállam színházának meglátogatását, mely időszámításunk előtti második században épült. A bejáratnál egy térképet kapunk, és egy maketten is láthatjuk, hogyan is nézett ki Kourion. A színház "színpadát", ha nézzük, mögötte csodás kilátás nyílik a tengerre. Nemcsak színházi előadásokat tartottak itt, de különböző gladiátorjátékok színtere is volt.

Gasztronómiáért, vízesésért és Ciprus macskáiért lapozzon!