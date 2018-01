Soros György az USA leggonoszabb embere egy volt amerikai képviselő szerint

A Tűzfalcsoport szemlézte Allen West, korábbi amerikai kongresszusi képviselő nemrég megjelent írását. Ebben nem kevesebbet állít a volt képviselő, mint, hogy Soros György az USA legveszélyesebb és leggonoszabb embere. Azért mondja ezt, mert mint kiderült, a spekuláns az ír Amnesty Internationalen keresztül több mint 40 millió forintnyi összeggel szól bele az írek életébe, beavatkozik más ország belügyeibe. Ezzel kapcsolatban West felemeli a hangját az amerikai baloldali média által alkalmazott kettős mércével szemben is, mert egyáltalán nem beszélnek az Obama kormányzat, illetve Soros más, szuverén országok szavazásaiba történő, bizonyított beavatkozásokról.

West kiindulópontként kritizálja, hogy az amerikai baloldal milyen hosszasan aggódott a 2016-os választásokba és az USA belügyeibe való – vélt – külső beavatkozás miatt. Ezzel szembeállítva West megjegyzi, hogy az Obama-kormány számos alkalommal avatkozott be más országok kampányába, amelyre példaként hozza fel a volt képviselő, hogy megpróbálták megakadályozni Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök újraválasztását.

De ennek a kettősségnek emblematikus példájaként említi meg Sorost – mint a baloldal legnagyobb támogatóját – , mivel, mint kiderült, Írországban is lebukott a bevándorláspárti spekuláns a jótékonynak nem igazán mondható tevékenységével, amellyel sikerült a hatóságokat is magára haragítania. Így ír erről West:

És most itt van egy újabb példa a szocialista választási beavatkozásra. A Daily Caller beszámolója szerint „a baloldali milliárdos filantróp, Soros György illegálisan finanszírozza az Írország alkotmányának nyolcadik kiegészítése hatályon kívül helyezésére irányuló kampányt, amely védi „a még nem megszületettek élethez való jogát” egy független kormányzat-figyelő szerint."

Kiderült, hogy Soros a „nemes és persze nélkülözhetetlen” célkitűzését a helyi Amnesty International szervezetén keresztül támogatja, amely hazánkban is hasonló ügyekért harcol és védi a jogot, akkor is amikor épp nincs semmilyen jogsérelem. (Viszont például a határon túli magyarok vegzálása, érdek- és jogsérelmei miatt még sosem sikerült a vajszívű jogvédőknek megszólalnia, vagy egy-két sort írnia.)

Soros György tehát, ahogy a magyart, úgy az ír Amnestyt is ellátta egy kis spekuláns tőkével, ugyanis 162 ezer dollár – tehát középárfolyamon számolva közel 42 millió forint – adományt kapott az ottani AI az Open Society Foundationtől.

Az ír hatóságok azonban ezt nem hagyták annyiban, és vissza akarták fizettetni a pénzt, mivel a tranzakció sértette az ír választási törvényt, amely megtiltja a külföldi szervezeteknek, hogy 100 dollárnál több adományt adjanak „politikai célokra” (Vajon ott mekkora „diktatúra” lehet Soros szerint?)

Az OSF egyik szóvivője előadta a The Times-nak, hogy a csoport „büszke arra, hogy egyik támogatója lehet azoknak a helyi érdekképviseleti erőfeszítéseknek, amelyek az ír abortusz-szabályozást összhangba hoznák a nemzetközi emberi jogi szabályozásban foglalt kötelezettségvállalásokkal”. West felháborodásának hangot adva kijelenti, hogy Soros György a legveszélyesebb és leggonoszabb ember Amerikában.Majd így folytatja: Mondják meg nekem: hova sorolnak be vagy definiálnának valakit, aki hozzájárul egy alkotmányos védelem megszüntetéséhez egy másik országban a még nem megszületett gyermekek esetében? Lehetséges, hogy Soros világméretű – az anyák méheibe hatoló és csecsemő-szétroncsoló – mozgalmat akar, végtagról végtagra haladva, hogy sötét, démoni ideológiai céljait kielégítse? Ki tud Önök közül egyetérteni ezzel az állásponttal?" – kérdezi West, aki párhuzamot is vont a karácsony közelségére tekintettel:

„Miként különbözik Soros György attól a Heródes királytól, aki elrendelte, hogy a gyermekeket meg kell ölni, le kell mészárolni, az ő személyes céljai érdekében?" A bejegyzés végén a volt képviselő visszatér a kiindulópontra, és elmondja, hogy a 2016-os választás feltételezett és esetleges külföldről érkező befolyása kapcsán tartottak sok-sok közpénzből egy vizsgálatot, De ki fog vizsgálatot indítani Soros György ellen, és véget vetni az Amerikára és a világra vonatkozó zsarnoki elképzelései finanszírozásának? Ki fog véget vetni a függetlenség és a szabadság elleni rosszindulatú keresztes hadjáratának?"

A volt amerikai képviselőt az a konkrét ügyön túlmutató szándék háborította fel, hogy Soros György ilyen vagy olyan indokkal be akar avatkozni egy ország belső életébe.