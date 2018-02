Az Európai Unió alapelveinek goromba megsértése lenne, ha az uniós pénzalapok odaítélését feltételekhez kötnék – jelentette ki Teodor Melescanu román külügyminiszter, miután Jacek Czaputowicz lengyel külügyminisztert fogadta Bukarestben.

A két tárcavezetőt közös sajtóértekezletükön arról a brüsszeli javaslatról kérdezték, miszerint az unió 2020 után a kohéziós alapok szétosztását a jogállamiság alapelveinek betartásához köthetné.

Jacek Czaputowicz rámutatott arra, hogy

a kohéziós politika és a közös agrárpolitika nem valami "jótékonysági" gesztus, hiszen az uniós pénzalapokhoz minden tagállam, köztük Románia és Lengyelország is hozzájárul.

A lengyel diplomácia vezetője szerint elfogadhatatlan, hogy

Brüsszel a tagállamokkal folytatott vitáiban kettős mércét próbál alkalmazni.

Czaputowicz közölte: nem csak Magyarország állna ki Lengyelország mellett, ha napirendre tűznék az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, Lengyelországgal szemben megindított eljárás ügyét a tagországok kormányait tömörítő tanácsban.

Szerinte azonban több tagállam szeretné elkerülni, hogy szavazásra bocsássák a kérdést, ezért Lengyelország egyelőre nem kért Romániától sem segítséget.

A bukaresti tárgyalásokon nem volt szó arról, hogyan voksolna Románia, ha Lengyelországot uniós szavazati joga felfüggesztésével próbálnák büntetni a jogállamiság megsértésére hivatkozva - tette hozzá.

"Én csak arra kérem partnereimet, köztük (Melescanu) miniszter urat is, hogy tárgyilagosan viszonyuljon a kérdéshez, és a mi érveinkre is figyeljen, ne csak az Európai Bizottságra, amely szerintünk igazságtalan velünk szemben, és nem mutatja be korrekt módon a tényeket" - hangsúlyozta a lengyel diplomácia vezetője.