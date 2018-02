Nőmozgalom alakult Németországban a bevándorlók által megerőszakolt, illetve bántalmazott nők emlékére, illetve az elhallgatott erőszakos cselekmények nyilvánosságra hozása és az ellene történő felszólalás érdekében. A mozgalomnak a "120 decibel" nevet adták a kezdeményezők, amely a Németországban most már általánossá váló táskariasztó berendezés hangerejére utal. Ez a szerkezet arra hivatott, hogy elriassza az erőszakos támadókat. Az aktivisták a kampányindító kisfilmjükben felróják a politikai vezetőknek, hogy nem védik meg az országhatárokat, nem ellenőrzik hogy kit engednek be az országba, és azt is, hogy a migránsbűnözőket nem utasítják ki az országukból.