Embercsempészetért ítélt el a szlovén bíróság egy horvát férfit

Tizenhat hónap börtönbüntetésre és 1200 euró megfizetésére ítélte a muraszombati bíróság hétfőn azt a horvát férfit, aki tavaly decemberben egy nagyobb csoport migránst csempészett át a horvát-szlovén határon.

A Pomurje.si című hírportál közlése szerint egy 34 éves zágrábi lakosról van szó, aki elismerte, hogy harminc iráni, pakisztáni, afganisztáni, kubai, török és algériai állampolgárt jutatott át illegálisan a horvát-szlovén határon, köztük nőket és gyerekeket.Szlovéniában még néhány külföldi állampolgár vár ítéletre embercsempészet vádjával, köztük egy ukrán és egy román állampolgár is.

A szlovén média szerint nőtt az illegális határsértők száma tavaly év vége óta.A szlovén belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint tavaly 1930 illegális bevándorlót vettek nyilvántartásba az országban, 80 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Idén csak januárban 172-en nyújtottak be menedékkérelmet az országban.2016 márciusában a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat az illegális bevándorlók előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni. Ha mégis határsértést követ el valaki, a hatóságok visszakísérik az államhatárra, és visszaküldik abba az országba, ahonnan érkezett.

Kivételt képeznek az eljárás alól azok, akik közvetlen életveszélyben vannak, vagy egészségügyi ellátásra szorulnak, továbbá a felnőtt kísérő nélkül érkező, 14 éven aluliak.

A rendőrség adatai szerint a kétmilliós Szlovéniában 2015 októbere óta félmillió közel-keleti menekültet vettek nyilvántartásba, akiknek azonban csak töredéke kért menedékjogot az országban. Jelenleg 295 menekültstátusszal rendelkező közel-keleti bevándorló tartózkodik az országban, további 302-nek pedig még folyamatban van kérelmének elbírálása.