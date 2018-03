Szexuális zaklatók képeit plakátolták ki az iskolákban

A perui főváros, Lima 96 iskolájában szexuális bűncselekmények miatt körözött emberek képeit akasztották ki a diákok védelmére - jelentette hétfőn a dél-amerikai állam hírügynöksége.

Az Andina szerint a körözési fotókat, amelyeken feltüntették a nyomra vezetői díjakat és a vészhelyzeti hívószámokat is, az oktatási intézményeken belülre és kívülre is kifüggesztették, hogy a diákok értesíthessék a hatóságokat, amennyiben észlelnék a gyanúsítottak valamelyikét a környéken.

Az intézkedés része egy átfogó kampánynak, amely a kiskorúakat hivatott védeni a szexuális zaklatásoktól. A hatóságok a főváros iskoláiba 36 biztonsági kamerát is telepítenek, emellett 800 rendőr fog járőrözni az oktatási intézmények környékén.

A La Republica című perui napilap szerint csak 2017 első három hónapjában mintegy 1800 zaklatási esetet jelentettek a dél-amerikai államban. Az újság úgy tudja, az áldozatok közül 1185-en 17 évesnél fiatalabb lányok voltak.