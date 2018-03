Megfojtották a nyolcéves kisfiút

Gabriel Cruz február 27-én a nagyanyjától elindult játszani egy közel lakó barátjához, ahová azonban sohasem érkezett meg. Önkéntesek százai keresték, pedig már az eltűnése napján megfojtották. A rendőrség számára gyanús volt a kisfiú apjának élettársa, ezért figyelni kezdték és hétfőn rajtakapták, ahogy éppen a holttestet akarta másik rejtekhelyre vinni.

A boncolási jegyzőkönyv szerint a nyolc éves Gabriel Cruzt már eltűnése napján, február 27-én megfojtották. A spanyol sajtóban nagy visszhangja volt az ügynek, rengeteg önkéntes jelentkezett, hogy segítsen a keresésben. Rendőrök és önkéntesek közül összesen négyezer ember vett részt hosszabb-rövidebb ideig a munkában, amely nem járt sikerrel. Mindössze a kisfiú pólóját találták meg március 3-án, tíz kilométer távolságra Níjartól, attól a dél-spanyolországi településtől, ahonnan eltűnt.

A BBC beszámolója szerint a rendőrség figyelni kezdte Gabriel Cruz apjának élettársát, és ez az intézkedés eredményre is vezetett. Hétfőn az apa tulajdonában lévő autót az élettárs vezette, és amikor a rendőrök megállították, a csomagtartóban megtalálták Gabriel Cruz holttestét. Valószínűleg egy távolabbi, biztonságosabb rejtekhelyre akarta szállítani a dominikai születésű, 43 éves Ana Julia Quezada, aki azt állítja, hogy ő már a csomagtartóban találta meg a halott kisfiút és nem tudja hogyan került oda. 1996-ban már meghalt egy Ana Julia Quezada gondjaira bízott négyéves kislány, aki kiesett az ablakon. Akkor azt az esetet balesetnek minősítették, most viszont rögtön két gyilkosság gyanúsítottja is lett a dominikai nő.