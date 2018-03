Hatalmas pánik tört ki egy Párizsból Londonba tartó buszon szerda este, miután az egyik arab utas – alig néhány perccel azután, hogy elindultak – hangosan imádkozni kezdett. Azt kiabálta: Allahu Akbar. Mindenki azt gondolta, hogy újabb terrortámadás következik.

Nem véletlen, hogy az utasok pánikrohamot kaptak, hiszen az arab terroristák a támadásaik előtt ezt szokták kiabálni.

Ezt kiabálta az a férfi is, aki machetével rontott a párizsi Louvre előtt álló rendőrökre egy éve, ahogy az a terrorista is, aki karddal rontott rá két rendőrre a londoni Buckingham-palotánál, szintén tavaly.

A sor persze még hosszan folytatható lenne, és nem mindenhol hagytak élő szemtanúkat a támadók.

Most is pont ezért rettentek meg az utasok a 41 éves marokkói migránstól, ugyanis azt gondolták, hogy a – szerinte – hitetlenek meggyilkolását tervezi.

Néhány bátor utas óvatosan megközelítette a sofőrt, és elmondták neki, hogy mi történik a buszon, és kérték, hogy csináljon valamit.A busz meg is állt még Párizsban és a rendőrök igazoltatták a férfit. A táskájában spanyol, brit, svájci és német papírokat is találtak.

A rendőrök őrizetbe vették, a busz pedig tovább folytatta útját a halálra rémült utasokkal.