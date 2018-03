Azért kellett meghalniuk, mert egy melegbárból jöttek ki

Négy embert ölt meg egy 33 éves, Amerikában született dzsihadista. Ezt ő maga ismerte be a bíróságon. Közben az is kiderült, hogy 2014-ben fegyverrel kirabolt egy üzletet New Jersey-ben. Egyelőre mindössze utóbbiért ítélték el. Igaz, már csupán ezért is 35 évet kapott.