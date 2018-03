Donald Trump hazaküldi az afrikai migránsokat

Amerika még Bill Clinton elnöksége idején (1993-2001) hozta létre és 1999-ben indította be azt a programot, amely értelmében befogadták a libériai polgárháború elől menekülőket. 2003 óta azonban nincs fegyveres konfliktus a nyugat-afrikai országban.

A projekt érvényességét a Bush (2001-2009) és az Obama (2009-2017) adminisztrációk is meghosszabbították, ezzel lehetővé tették libériaiaknak, hogy az Egyesült Államokban éljenek és törvényesen munkát is vállaljanak– írja a 888.hu.