Theresa May: Erős és egységes marad az ország a Brexit után

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság erős és egységes ország marad a brit EU-tagság éppen egy év múlva esedékes megszűnése után is. May egyik munkáspárti elődje, Tony Blair volt kormányfő szerint viszont "még mindig nincs késő" a kilépési folyamat visszafordításához.