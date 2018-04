A migráció miatt erősödik az antiszemitizmus Németországban

A migráció miatt is erősödik az antiszemitizmus Németországban. Erről beszélt a német szövetségi parlament (Bundestag) elnöke, Wolfgang Schäuble egy interjúban, amelyben szóba került, hogy az iszlám ma már hozzátartozik Németországhoz, és az is, hogy a radikális muszlimok irracionális zsidógyűlöletet terjesztenek Európában, amit az anticionizmus is táplál.