Eric Greitenst az USA Missouri állama kormányzójának 2016-ban választották meg, olyan nagyratörő politikusi tervei vannak, hogy még az ericgreitensforpresident.com domainnevet is megvásárolta (Eric Greitenst elnöknek), vagyis elnöki ambíciója is volt. Most azonban súlyos dolgokkal vádolják és karrierje komoly veszélybe került.