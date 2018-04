A választási vereséget el nem viselők tüntetése, vicces emberek szónokolnak

Készül az összes ellenzéki propagandamédium, hiszen nekik is teljesíteniük kell. Soros újabb tüntetésre utasította embereit, Gulyás Márton és barátai megszervezték, de - mint ahogy tegnap kiderült - a költségekbe az ellenzéki pártoknak is hozzá kell járulniuk. Egy facebook-levelezés szerint Gyurcsányék teljesítették is Soros utasításait. Vagyis, az összes ellenzéki lakájmédia már hatalmas tüntetésről fantáziál, függetlenül attól, hogy hányan lézengenek a gyülekezési helyen. A választási vereségbe beletörődni képtelen Soros és általa irányított politikusok és politikusszerűségek megmozdulása ez, ismét.