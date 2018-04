Majdnem nyolcvanezer migráns várja a Balkánon, hogy bejuthasson az Európai Unió területére Magyarországon keresztül. Az illegális bevándorlók azért juthattak el Görögországba, mert már nem működik megfelelően a török határvédelem. Közben hazánkat még mindig arra akarják kényszeríteni, hogy fogadja el a kötelező betelepítési kvótákat.

Egyre több migráns érkezik Görögországba Törökország felől a zöldhatáron – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György az M1 Híradójában.