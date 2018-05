Drogterjesztő migránsok tették tönkre a híres athéni parkot

A Pedion tou Areos az egyik leghíresebb park Athénban, a Nemzeti Régészeti Múzeum közelében találtható, több ezren szoktak itt sétálni, helyiek és turisták egyaránt. Pontosabban: sétáltak. Múltidőben.

A helyzet mostanra ugyanis kritikus lett a környéken a Voice of Europe beszámolója szerint. Pakisztáni és afganisztáni migránsok drogterjesztő tanyájává vált a terület, mellettük drogfüggők, hajléktalanok uralják a parkot, a hatóságok szerint egy ketyegő bomba a hely. Éppen ezért arról döntöttek, hogy hetente egyszer nagytakarítást végeznek.

A profi takarítószolgálat, amelyet megbíztak a munkával, ugyanakkor nem tudott bejutni a problémás területekre, ugyanis a migránsok útjukat állták, rendőri beavatkozásra volt szükség az első alkalommal. Elképesztő mennyiségű, egészségre káros szemetet szedtek össze a szakemberek, rengeteg használt, potenciálisan betegségeket terjesztő fecskendőt, törött üvegeket, stb. A nagytakarítás sajnos hiábavalónak bizonyult, néhány órával később azonnal visszatértek a migránsbandák, drogfüggők, és azóta is uralják a területet. A hatóságok egyszerűen nem tudják megvédeni a történelmi és korábban csodálatos helyszínnek számító parkot.

Gyakorlatilag életveszélyes odamenni, ami a görög gazdaságnak különösen fájó most, a turistaszezon kezdetekor. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy az athéni polgárok is elveszítették az egyik kedvenc helyüket a városban, ahol egykoron békésen pihenhettek, sétálhattak, beszélgethettek. Már a pakisztáni és afganisztáni drogterjesztő migránsok az urak a környéken.