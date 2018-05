Nemcsak az ezeréves barátság köt össze bennünket, hanem a közös jövő is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban. A negyedszerre megválasztott magyar kormányfő a Facebook-oldalán tette közzé a látogatásról szóló videóját.

Erős Európát, békés fejlődést akar a magyar és a lengyel kormányfő. Orbán Viktor első hivatalos útján Varsóban tárgyalt Mateusz Morawieckivel. A két politikus egyetértett abban, hogy részt kell venni az uniós reformokról szóló vitákban, és kiálltak egy erős Közép-Európa mellett.

A lengyel kormányfő kiemelte, az Európai Unió új, 2020 utáni költségvetési céljait nem valósíthatják meg a kohéziós és az agrárpolitika rovására. Mateusz Morawiecki elmondta azt is, hogy Varsó és Budapest álláspontja azonos a migráció és a bevándorlás témájában is, ezt az e heti szófiai Európai Unió és a Nyugat-Balkán közötti csúcstalálkozón is képviselni fogják.