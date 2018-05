Magyarország nem kíván az Egyesült Államokat hisztérikusan bíráló európai kórus tagjává válni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban az MTI-nek, mielőtt amerikai kollégájával találkozott.

A külügyminiszter kijelentette: Magyarország mindig is tartózkodott attól, hogy kritizálja az Egyesült Államok külpolitikai döntéseit.

Mindig tiszteletben tartjuk más országok szuverén külpolitikai döntéseit, és az az elvárásunk, hogy mások is így cselekedjenek velünk szemben - mondta Washingtonban Szijjártó Péter, hozzátéve: a látogatással azt is szeretnék megerősíteni, hogy a két kormányzat politikai megközelítései között nagyon komoly hasonlóságok vannak.