Így árasztják el a várost a verekedő migránsok - videó

Legújabban a bosnyákok életét teszik tönkre a migránsok. Több városukat, például Velika Kladusát is megszállták, ahogy Bihácsot is. Itt az emberek már ki sem mernek menni az utcára. Sokszor még fényes nappal sem. Egy fiatal lányt néhány napja brutálisan összevertek, aztán megerőszakoltak. Az agresszív migránsok még a rendőröktől sem riadnak meg, a határőrökkel pedig rendszeresen csapnak össze. A helyszínen jártunk, ahol megdöbbentő látvány fogadott minket. Lefilmeztük, ahogy élnek, ahogy azt is, ahogy egymást ütik, verik. Az Origo helyszíni tudósítása Boszniából.