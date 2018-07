Letartóztatták Macron pszichopata, kegyetlen testőrparancsnokát

Letartóztatták Emmanuel Macron francia elnök testőrparancsnokát, aki - mint tegnap megírtuk - rendőrségi álruhában, egy maga fabrikálta sisakban passzióból kiment egy jelentéktelen május elsejei diáktüntetésre, kinézett magának egy egyetemistát és agyba-főbe verte. A szadista támadásról videófelvétel készült. Bevitték a rendőrségre a testőrparancsnok, Alexande Benalla barátját is, aki egy volt rendőrt, aki szintén az elnöki palota alkalmazottja volt.

Szinte óránként derül ki újabb és újabb gyalázatos részlet az egyetemistát összeverő, minden valószínűség szerint pszichopata testőrparancsnokról. Május elsején verekedett, másnap a belügyminiszter már tudott róla, de Gérard Collomb, Lyon egykori szocialista polgármestere semmit sem csinált. Május negyedikén megtudta az elnöki hivatal is, két hétre felfüggesztették, majd tovább dolgozhatott. De ami a legabszurdabb: július 9-én, tehát a múlt héten - nyilván jutalomból - egy luxuslakásba költözhetett be Párizsban, mindezt Macron hivatala (lényegét tekintve persze az adófizető franciák) pénzén. Az is kiderült, hogy szolgálati autójában rendőrségi frekvenciája is volt, ami teljesen szabálytalan.

Alexandre Benalla a volt szocialista francia elnököt is szolgálta, majd 2012-ben a francia gazdasági miniszter sofőrje lett. Egy hét után azonban kirúgta, mert szándékosan nekiment egy másik autónak, ugyanis dührohamot kapott. A kocsiban egyébként hátul ott ült a miniszter is. Ezek után Benalla el akart menekülni a baleset helyszínéről, amit a miniszter akadályozott meg.

A legabszursabb részlet Bonelláról, hogy a botrányok ellenére ő irányította a francia világbajnok futballcsapat Champs-Elysées-i díszfelvonulásának védelmét, valahogy feljutott az ünneplő játékosok közé a buszra, és Deschamps szövetségi kapitány meg Lloris csapatkapitány mellett ő is integetett a többszázezer rajongónak.

Megírtuk egyébként, hogy Macron elnök körül több erőszakos botrány volt az elmúlt másfél évben. A legtöbbször migráns hátterű emberek okozták az elnök körüli ügyeket.

A Les valeurs actuelles vezércikkében két kérdést tesz fel: Macron elnök (akinek testőrségét 2016 óta, tehát jelöltsége kezdetétől fogva irányította), miért nem szólal meg. És a másik kérdés: vajon miért védi ennyire?