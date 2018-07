Kiszabadulhat John Lennon gyilkosa

Kilencszer próbált már meg kiszabadulni a börtönből Mark Chapman, John Lennon gyilkosa. Eddig sosem sikerült neki. Augusztusban viszont újra meghallgatják a ma 63 éves férfit, és ha úgy találják, be tud illeszkedni a társadalomba, új életet kezdhet. A Beatles sztár özvegye, Yoko Ono retteg tőle, hogy kiszabadul, a saját és a gyerekei életét félti, Chapman pedig, egykori Lennon-rajongóként a többi rajongótól tarthat 38 évvel a gyilkosság után.

1980. december 8-ának éjjelén John Lennon és felesége, Yoko Ono éppen hazért New York-i Dakota-házban lévő otthonukhoz a Record Plant Stúdióból, amikor egy férfi

Lennon mögé ugrott és rálőtt.

A 40 éves sztár nem halt meg azonnal, de

a négy lövésből három a testébe fúródott,

így, mire a Roosevelt Kórházba ért vele a mentő, halottnak nyilvánították.

Hamar kiderült, hogy Mark Chapmannek hívják a gyilkosát, mivel a fiatal férfi nem akart elmenekülni. A gyilkos átadta a fegyverét annak a járőrnek, aki a leggyorsabban ért a tetthelyre a lövés után, és állítólag a Zabhegyező című könyvet olvasta, amíg őrizetbe nem vették.

A mentális problémákkal küzdő Chapman korábban autogramot kért a Beatles legendás tagjától, a rajongója volt.

1981 augusztusában

20 év fogságtól életfogytiglanig terjedő börtönre ítélték a gyilkost,

aki 2001 óta többször is kérte, hogy engedjék ki a börtönből, máig eredménytelenül.

A most 63 éves férfit eddig kilencszer hallgatta meg a bíróság. Augusztusban lesz a tizedik meghallgatása. Ha most úgy ítélik meg, hogy be tud illeszkedni a társadalomba, akár szabadon is engedhetik - írja a Mirror.

A 85 éves Yoko Ono mindig is ellenezte Chapman kiszabadulását. Arra hivatkozott, hogy fél tőle, és a gyerekeit is félti. Chapman pedig a dühös Beatles rajongóktól tarthat.