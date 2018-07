A dél-romániai Margineniben működő fokozottan védett börtönbe viszik át a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi és erdélyi szervezetének vezetőjét – jelentette be a Tusványoson Beke Csilla, Beke István felesége.

A székelyföldi elítélteket erről szerdán tájékoztatták a feketehalmi börtönben. A margineni börtönben – a honlapján közölt adatok szerint – a tíz évnél hosszabb büntetést töltő elítélteket tartják fogva. Beke Csilla a férje kijelentését idézte: egyenes gerinccel mentem be a börtönbe, és úgy is fogok kijönni. Hozzátette, hogy kegyelmet nem kérnek, mert tudják, hogy semmi olyat nem követett el, ami miatt elítélték Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.

A sajtótájékoztatón Csóti György, a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója kijelentette: három síkon következnek lépések az elítélt kézdivásárhelyiek ügyében. Egyfelől az ítélet és indoklása hivatalos kiközlése után Romániában nyújtanak be az ügyvédek jogorvoslati kérelmet a legfelsőbb bírósághoz. Ezzel párhuzamosan a jogvédő intézet az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Csóti György úgy vélte, jó esély van a strasbourgi jogorvoslatra, arra, hogy az emberi jogok bírósága megbírságolja Romániát, és perújrafelvételt rendeljen el. Ezt azzal támasztotta alá, hogy ebben az esetben az eljárás kifogásolható. Példátlannak tartotta, hogy a román legfelsőbb bíróság úgy hozott jogerős ítéletet a Beke–Szőcs perben, hogy bizonyítékok nélkül átminősítette a vádat, és nem adta meg a vádlottaknak az átminősített vádak elleni védekezés lehetőségét.Csóti György politikai lépéseket is kilátásba helyezett. Elmondta, hogy arra kérték a magyar kormányt, hogy minden lehetséges politikai eszközt használjon fel annak érdekében, hogy engedjék az elítélteket szabadon, vagy – ha ez nem lehetséges – tartsák házi őrizetben őket addig, amíg minden jogorvoslati lehetőség ki nem merül.

Ceausescu szelleme itt van, és a román titkosszolgálatok ugyanazokkal az eszközökkel dolgoznak, mint Ceausescu idején – jelentette ki Nicolae Ceausescu néhai román kommunista diktátorra utalva. Hozzátette, hogy megítélése szerint koncepciós per zajlott Beke István és Szőcs Zoltán ellen.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke kijelentette, hogy közel húszezren írták alá eddig azt a petíciót, amelyet Beke István és Szőcs Zoltán ügyében indítottak. Úgy vélte: az ítélet által nemcsak az elítéltek, hanem az egész magyar közösség ellen hajtóvadászat indult. Tőkés szerint az elítéltek kiszabadítására irányuló lépések összehangolására van szükség, és azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a tiltakozás jeléül a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek és a Magyar Polgári Pártnak fel kellene bontaniuk a román kormánypártokkal kötött parlamenti együttműködési szerződést.Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke úgy vélte, a román állam az ítélet révén az egész magyarságnak üzenni kívánt, azt jelezve, hogy aki az autonómiáért, a nyelvi jogokért, az egyházi intézményekért fellép, válaszlépésekre számíthat. Lomnici azt tartotta a legsürgetőbb feladatnak, hogy a nemzetközi közvélemény figyelmét ráirányítsák a kérdésre.

A sajtótájékoztatóval egy időben a Nemzetpolitikai Kutatóintézet sátrában a Kárpát-medence magyarsága jogvédelmének a politikai, civil és bírósági szintjeiről hangzottak el előadások.

Beke Istvánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi elnökét és Szőcs Zoltánt, az erdélyi szervezetének vezetőjét öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság. Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.