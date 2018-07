A pápa elfogadta a pedofília eltusolása miatt elítélt bíboros lemondását

Ferenc pápa elfogadta Philip Edward Wilson, az ausztráliai Adelaide érsekének lemondását - közölte a Vatikán hétfőn. Az érseket az ausztráliai bíróság 12 év börtönre ítélte papi pedofília eltitkolása miatt.

A Szentszék szűkszavú közleményben jelentette be Wilson érsek távozását a helyi egyház éléről.

Adelaide érsekségét valójában június óta már más vezeti, miután a 67 éves Philip Edward Wilsont májusban az ausztráliai Newcastle bírósága tizenkét év börtönre ítélte. A bíróság augusztus 14-én dönt arról, hogy a jelenleg még szabadlábon levő és súlyos beteg érseknek börtönben vagy házi őrizetben kell letöltenie büntetését.

A lemondott ausztrál érsek az ítélet szerint a hetvenes évektől tudott egy paptársa által elkövetett szexuális visszaélésekről, amelyeknek többek között ministráló gyerekek voltak az áldozatai.

A pedofil pap Joseph Fletcher, akit egy 13 éves fiú megerőszakolásáért el is ítéltek, 2006-ban börtönben halt meg. Évtizedeken át Philip Edward Watson egyházmegyéjében szolgált: a májusban lezárult perben két egykori áldozat, akiket Fletcher még a hetvenes években erőszakolt meg, elmondta, hogy Watson érseket személyesen értesítették a pap magatartásáról, de Watson a bíróságon azt állította, nem emlékszik a történtekre. A lemondott érsek mindvégig ártatlanságát hangoztatta.

Philip Edward Watsont még 2001-ben II. János Pál pápa nevezte ki Adelaide érsekének. A május 22-i bírósági ítélet után felfüggesztette saját magát az érseki tisztségből, de nem mondott le. Lemondását azután nyújtotta be Ferenc pápának, hogy Malcolm Turnbull ausztráliai miniszterelnök, továbbá az ausztrál püspökök és papok szervezete (NCP) is a távozását szorgalmazta a pápától.Az ausztráliai egyház tagjai által elkövetett szexuális visszaélések kivizsgálását 2012 óta végző bizottság tavaly decemberben ismertette munkájának eredményét: 17 kötetben 15 ezer "tanúvallomást" gyűjtött össze, és mintegy 8 ezer áldozatot hallgatott meg zárt ajtók mögött. A vizsgált esetek között van olyan, ami még az ötvenes években követtek el, de a kilencvenes években elkövetett erőszak is.

A szintén ausztráliai Melbourne bíróságán kell védekeznie George Pell bíborosnak, akit azzal vádolnak, hogy tudomása volt a hetvenes években papok által elkövetett pedofil erőszakról, de eltussolta ezeket.

Pell bíboros 2014 óta a vatikáni pénzügyi reformokért felelős Gazdasági Titkárságot vezette, ebből a tisztségéből a pápa ideiglenesen felfüggesztette, és ezután visszatért Ausztráliába. A bírósági ítélet idén várható. Július 27-én a szintén erőszakkal vádolt, jelenleg 88 éves Theodore McCarrick nyugalmazott washingtoni érsek lemondott bíborosi tisztségéről. 1927 óta most először fosztottak meg bíborost címétől. Korábban a chilei püspöki kar újabb két tagja mondott le, velük a latin-amerikai országban már öt püspök távozott egyházmegyéje éléről, miután Ferenc pápa a Vatikánban tanácskozott a chilei püspöki karral a tagjait érő pedofíliavádak miatt. A pápa az áldozatokat is fogadta Rómában.