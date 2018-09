A baloldal kebelén születik újjá az antiszemitizmus

Orbán Viktor magyar miniszterelnök mellett egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy a nyugat-európai baloldali pártok körében egyre inkább egy új típusú antiszemitizmus kezd formát ölteni. A baloldali szélsőségesek kirekesztő nézeteiket Izrael-ellenes retorikába csomagolják, de egyre többen ismerik fel, hogy ezzel csak antiszemita álláspontjukat próbálják leplezni. Körkép az egyre erősödő európai baloldali antiszemitizmusról.

A modern antiszemitizmus európai központja éppen Brüsszelben van, onnan finanszírozzák az Izrael-ellenes politikai akciókat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az idei parlamenti őszi ülésszak kezdetén napirend előtti felszólalásában. A kormányfő ezzel a Magyarországon eddig még nem túlságosan mélyen tárgyalt jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy pont az Európai Unió központjában és több tagállamában egyre erősebb az antiszemitizmus új formája, aminek a lényege, hogy Izrael állam bírálata mögé rejtve fejtenek ki sokan zsidóellenes nézeteket.

Így fonódik össze az antiszemitizmussal Sargentini

Jó példa erre a Soros György által alaposan kitömött Judith Sargentini esete is. A holland zöldpárti európai parlamenti képviselő az amerikai tőzsdespekuláns szervezeteivel karöltve készítette el azt a hazugságoktól hemzsegő jelentést, amit csak csalással tudott elfogadni az EP. Sargentini még 2015-ben írta azt Twitter-oldalán, hogy „júliusban meglátogattam Izraelt és Palesztinát, és blogoltam is. Izraelre a helyes szó igazán az apartheid".

A bejegyzés, melyhez hasonló idehaza a szélsőjobboldal szóhasználatában jelenik meg, nem különösebben meglepő egy nyugat-európai radikálisan baloldali politikustól, hiszen a kontinens nyugati felén a progresszív pártok masszívan Izrael-ellenesek. Itt nem a zsidó állam józan kritikájáról van szó, mely természetesen minden politikusnak joga, hanem az igazságtalan, aránytalan kiemeléshez: ez a fajta új antiszemitizmus pedig a nyugati baloldal sajátossága.

Arra is volt példa, hogy zsidókat vertek

Sargentini pártja a GroenLinks („Zöld Baloldaliak", Zöld Baloldal) 1989-ben jött létre különböző pártok, köztük a holland Kommunista Párt fúziójából. Az antiszemitizmus már a kezdetektől jelen volt a párt életében. 1994-ben a párt vezetője az a Mohamed Rabbae volt, aki egy interjújában nyíltan „Izrael ügynökének" nevezte Geert Wilders jobboldali holland politikust. 2002-ben pedig zsidókat vertek meg egy olyan amszterdami Izrael-ellenes rendezvényen, ahol a párt több képviselője is felszólalt.

2015-ben Rutger Groot Wassink, a Zöld Baloldal amszterdami frakcióvezetője központi szerepet játszott azon kampányban, mely Tel-Aviv és Amszterdam testvérvárosi megállapodása ellen zajlott. A megállapodás végül nem jött létre, és Wassink elmondta, hogy ennek addig kell így maradnia, „míg Izrael megszállva tartja Palesztinát". Szavait nem lehet másképp értelmezni, mint hogy egész Izrael létét jogtalannak tartja.

Az antiszemita botrányok között egészen frissek is akadnak: a Zöld Baloldal leideni képviselőjelöltje idén tavasszal amellett kardoskodott, hogy igenis lehessen összehasonlítani Izraelt az Iszlám Állammal. Az Izraellel szembeni szélsőségesen elítélő véleményekből pedig maga Sargentini is kivette részét. Sargentini szóvivője 2011-ben „sajnálatát" fejezte ki, amiért a baloldali holland politikus nem lehetett ott a Gázába fegyverszállítmányokat is vivő szélsőbaloldali, blokádtörő hajó utasai között.

Izraeli sportolókat meggyilkoló terroristákra emlékezett Corbyn

Az antiszemitizmus azonban nemcsak a holland pártban virágzik háborítatlanul. Több nyugat-európai ország baloldali erejében is egyre komolyabb befolyásra tesznek szert ezek a gondolatok. Az elmúlt hetekben a brexit mellett Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt elnökének Izrael-ellenes cselekedetei kerültek reflektorfénybe. Még augusztusban került napvilágra az a fotó, amin a brit politikus a Palesztinai Felszabadítási Népi Front (ami nem azonos az ismertebb PFSZ-szel) vezetőjének társaságában a müncheni olimpián 11 izraeli sportolót lemészárló terroristák emlékünnepségén vesz részt. Corbyn a Sky Newsnak azt mondta: a koszorúk elhelyezésénél nem volt ott, tehát szerinte nem is vett részt az ünnepségen.

Büntetőjogi esetek

Nemcsak Corbynhoz kötődtek antiszemita lépések és kijelentések, hanem a Munkáspárton belül is óriási botrány alakult ki az elmúlt időszak több zsidóellenes kijelentése miatt. A párt ezért lépéskényszerbe került, és szeptember elején országos elnökségi ülést hívtak össze, hogy eldöntsék, elfogadják-e az antiszemitizmus nemzetközi definícióját, és ahhoz tartják-e a jövőben magukat. A rendkívüli ülés azért vált sürgőssé az egyre több botrány mellett, mert a brit rendőrség nyomozást indított ellenük, miután egy rádió birtokába került a párt belső vizsgálati anyaga, amely 45 esetet rögzített párttagok antiszemita tevékenységéről, és ebből 17 ügy a brit jog szerint bűncselekménynek minősül.

A definíció elfogadásáról óriási vita alakult ki a baloldali pártban. A vezetőség egy része annak elfogadását támogatta, hogy a Labour visszaállítsa jó kapcsolatát a zsidó közösséggel, más részük viszont úgy vélte: annak elfogadásával a párt elvesztené jogát Izrael állam bírálatához. A nemzetközi definíció alapján ugyanis az is antiszemitának minősül, aki azzal gyanúsít egy zsidót, hogy lojálisabb Izraelhez, mint saját állampolgársága szerinti hazájához, vagy aki Izrael palesztin-politikáját a nácikéhoz hasonlítja.

Az országos elnökség végül többségi határozattal elfogadta a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség (IHRA) definícióját, amit a brit zsidók szervezetei már régóta követelnek. Ugyanakkor nyitottak egy kiskaput is: eszerint az IHRA definíciója nem korlátozhatja a szólásszabadságot Izrael bírálata és a palesztin kérdés ügyében. A párt támogatottságát is megtépázta az antiszemitizmus-vita, jelenleg 35 százalékos a támogatottságuk, míg a konzervatívoké 40.

Szoros a kapcsolat a baloldal és az antiszemitizmus között

Spanyolországban is egyre szélesebb körben terjed az antiszemitizmus. Valencia, a harmadik legnépesebb spanyol város önkormányzata május végén elfogadott határozatában Izrael-ellenes bojkottra szólított fel, és a várost „izraeli apartheid-mentes övezetté" nyilvánította. Néhány nappal korábban Navarra, az ország 17 autonóm régiójának egyike fogadott el hasonló határozatot. Összességében az ország több mint ötven városában és régiójában hoztak hasonló intézkedést.

Az egyre terjedő Izrael-ellenes aktivizmus a szélsőbal megerősödésével függ össze; azzal, hogy a trockista beütésű Podemos szélsőbaloldali párt kormányzati pozícióba került. Spanyolország mostanra az EU-n belül is kitűnik rendkívül erős Izrael-ellenes közhangulatával. Pablo Iglesias, a párt elnöke hírhedt antiszemita, aki a holokausztot „bürokratikus és közigazgatási döntésként" definiálta, a Gázai-övezetet a varsói gettóhoz hasonlította. Párhuzamot vont az illegális bevándorlást akadályozó spanyol rendőrség és a náci SS között. Tévéműsoraiból sohasem hiányoznak az összeesküvés-elméletek. Erre bőven van módja, ugyanis rendszeres műsora van az Irán által működtetett Hispan TV nevű kábelcsatornán.

Átjárja az egyetemi életet az Izrael-elleneség

A modernkori antiszemitizmus szorosan kötődik az úgynevezett BDS-mozgalomhoz. A mozgalom célja, hogy bojkottálják a zsidó államban előállított árukat, de az utóbbi időben egyre tágabb jelentést kap a BDS. Bár a BDS-mozgalom legfőbb célja, hogy megkérdőjelezze a világ egyetlen zsidó államának létjogosultságát, hivatalosan „csak" anticionista meggyőződését ismeri el. Tagjainak akciói azonban rendre összemossák az anticionizmust és az antiszemitizmust. Ideológiájukban elvitatják a zsidók önrendelkezéséhez való jogát, és a cionizmust kolonialista mozgalomnak tartják, mely erőszakkal elfoglalja a palesztinok földjét és megfosztja őket megélhetésüktől, továbbá Izraelt etnikai tisztogatással vádolják.

A BDS-mozgalom mára kapcsolódási ponttá vált a palesztin-, illetve iszlámbarát civilek és a nyugati szélsőbaloldali, Amerika- és Izrael-ellenes szervezetek között. Nem kizárt, hogy eleve ez is volt a cél, hiszen a mozgalom gazdasági hatása elenyésző, az értelmiségi rétegeket, az akadémiai és a médiaszférát elérő, mozgósító hatása nem lebecsülendő. Sőt, az amerikai campusokon lényegében polkorrekt mainstreammé vált az „áldozatok" koalíciója, az Izrael-gyűlölő BDS-esek, radikális genderaktivisták, kommunisták, muszlimok, homoszexuálisok, afroamerikaiak és más kisebbségek együttműködése, amely meghatározza az egyetemi élet „helyes" nyelvezetét, politikáját.

Iszlamista antiszemitizmus

Németországban az antiszemitizmus a parlamenti erők között egyelőre nincsen jelen, de az utcán egyre több atrocitás éri a zsidókat főleg a 2015-ös migránsinvázió óta. Egyre gyakoribb, hogy azért bántalmaznak zsidó férfiakat, mert nyilvánosan kipát viselnek. Idén tavasszal tüntetést is tartottak Berlinben az egyre inkább elharapódzó antiszemitizmus ellen. Gideon Joffe, a zsidó szervezet vezetője akkor kiemelte, hogy Angela Merkel kancellár egy izraeli televíziónak adott nyilatkozatában helyesen mutatott rá, hogy a nemzetközi migrációs válság révén az antiszemitizmus egy új formája jelent meg Németországban.

Az antiszemitizmus új formáját képviselik azok az újonnan létrejött iszlamista pártok Nyugat-Európában, akik egyébként rengeteg gondolatot átvettek a baloldaltól. A legnagyobb sikert eddig a hollandiai Denk nevezetű alakulat tudta felmutatni, akik tavaly bekerültek a parlamentbe is. A Denk programjának az alapeleme, hogy nem fogadja el a holland kultúrát dominánsnak az országban. A párt szerint egy muszlim nőnek jogot kellene arra biztosítani, hogy elutasíthassa egy férfi orvos segítségét. Hasonlóan a párt szerint egy muszlim adott esetben egy zsidó orvos kezelését is jogszerűen visszautasíthatná. Egyébként mindkét esetre volt már példa holland kórházakban.