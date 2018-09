Marokkói gyerek rablóbandák tartják rettegésben Párizst

A Barbés-Rochechouart metróállomás (Párizs 18. kerülete, itt van többek közt a Sacré Coeur bazilika is) mozgólépcsőjén egy elmosódott körvonalú fiatalkorú ereszkedik le, narancsszínű pólójában. Egy idős nő mögé áll, óvatosan hátranéz, majd rátámad, fejénél fogva rántja le a nyugdíjast. Elrohan a zsákmánnyal, ami egy értékes nyaklánc. Az idős nőt súlyos sérülésekkel kórházba szállítják. Ez a Párizsban gyakori, a metrótársaság által még júliusban videóra vett jelenet egy olyan, új típusú bűnelkövetési módszer, amelyre már a rendőrség is egyre jobban figyel. A brutális támadók a Párizs Goutte d'Or negyedében letelepedett fiatalkorú - vagy magukat annak mondó - marokkóiak.

Az egykor szebb időket is megért negyedet (itt termelték egészen a 19. századig a szinte egyetlen párizsi bort, a Goutte d'Or-t, amelyről a városrész a nevét is kapta) az elmúlt években lepték el az észak-afrikai (főként marokkói) illegális, okmány nélküli migránsok. Nagyon fiatalok, néha nem több, mint 9-10 évesek, és már le vannak pusztulva - foglalta össze a helyzetet Laetitia Dhervilly, Párizs főügyész-helyettese, a kiskorúakért felelős osztály vezetője. Az utcai harcok és erőszak jeleit viselik magukon, sok a sérülésük. Ráadásul politoxikománok, vagyis több függőségük is van. Elutasítanak minden kapcsolatfelvételt azokkal, akik segíteni akarnak.

A francia belügyminisztérium adatai szerint csak 2018 elejétől 1200 kiskorú kihallgatására került sor, akik marokkóinak vallották magukat, ez pedig a tavalyi évhez képest 52%-os növekedés. Már tavaly is kritikus volt a helyzet, a 813 letartóztatott olyan komoly adminisztratív feladat, hogy a párizsi főpolgármesteri hivatalnak marokkói hivatalnokokat kellett bevonnia, hogy azonosítani tudják őket. Eredetileg egy hónapig maradtak volna, de meg kellett hosszabbítani mandátumukat az elkövetők számának nagyságrendje miatt.

A papír nélküli marokkói „gyerekek" folyamatosan ingáznak a rendőrség és az utca között. Eleinte egyszerű lopások miatt kellett bevinni őket. Az utóbbi időben azonban egyre agresszívabbak lettek, már durva rablásokat is elkövetnek.

Augusztus 4-én is, a 18. kerületben két fiatalkorú marokkóit állítottak elő, mert távcsövet találtak náluk, amit egy korábbi, ékszer-, órarablás során vittek el egy 4. emeleti lakásból, ahová állványokon keresztül másztak fel. Amikor előzetesben vannak, inkább csendesek, szégyellik magukat, írja le őket Benjamin Pandolfo, a rendőrségi szakszervezet delegáltja.

Nagyon komoly gondot okoz az is, hogy nem lehet azonosítani őket. Nagy részük Spanyolországon keresztül érkezett 2016 tavaszán Párizsba, de voltak, akik Svédországból jöttek, ahol nagyon befogadó a politika. Nem is tagadták, hogy azért mentek Párizsba, hogy bűnözőként szerezzenek pénzt.

2017-ben nyomozás indult annak kiderítése érdekében, hogy valójában kik ők és honnan érkeztek. Nem találtak sem közvetítőket, sem „parancsadókat".

Kisebb hálózatokat találtak, olyan piti bűnözőkkel, akik Rivotrilt adnak nekik a lopott tárgyakért cserébe, vagy alhatnak náluk. Ami még megdöbbentőbb, hogy egyikük sem árva, a közösségi hálókon keresztül rendszeresen kapcsolatot tartanak a Marokkóban maradt szüleikkel, főleg Fès tartományból.