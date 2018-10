A világhírű énekesnő állítása szerint nem tudott arról, hogy otthona egy kábítószertanyaként műkődött. Ráadásul a rendőrök nemcsak drogot találtak a házban.

Cher otthonában tegnap házkutatást tartottak a rendőrök. Kiderült, hogy kábítószer a sztár asszisztensének fiaé, Donovan Ruizé volt - írja meg a TMZ.

A 23 éves férfi is Cher házában él. Ruiz és apja szobájába is rengeteg drogot találtak a rendőrök, sőt több dobozban 22-es kaliberű töltényeket is.

Donovan Ruizt letartóztatták a rendőrök.