Lenácizzák azokat a német diákokat, akik a migrációt kritizálják

Sok diák már nem mer véleményt nyilvánítani Angela Merkel migrációs politikájáról, mert diáktársaik nácinak nevezik emiatt őket –írja a Voice of Europe az Epoch Times cikkére hivatkozva.

Az Alternatíva Németországnak (AfD) bevándorlásellenes párthoz több bejelentés is érkezett azoktól a diákoktól, akiket

nácinak titulálnak amiatt, hogy nem értenek egyet Angela Merkel migrációs politikájával.

Ezért a párt egy új kezdeményezést indított Hamburgban az idei tanévben "Neutral School Initiative"néven, melynek célja a politikai befolyás elleni küzdelem, a hamburgi iskolák szabad és demokratikus diskurzusának erősítése.

Olyan eseményekről kapunk információt, hogy a hamburgi iskolákban a muszlimok imával demonstrálnak, ami miatt konfliktus alakulhat ki a többi diákkal

–mondta Alexander Wolf, az AfD helyi szóvivője. Hozzátette: több diák is elmondta, hogy nem merik kritizálni Angela Merkel menekültpolitikáját, mert az osztálytársak emiatt nácinak titulálják őket.

Az AfD arra is rámutatott, hogy sokszor a pedagógusok is megsértik a semleges iskolai környezetet.

„Problémás azoknak az embereknek az üzenetei is, akik tanároknak állítják be magukat, közben sértegetik a pártunkat vagy erőszakkal fenyegetőznek. Ez a magatartás szégyenletes, de közbe rámutat arra, hogy tevékenységünkkel kényelmetlen, de szükséges vitákat indítunk el" –tette hozzá a szóvivő.