Szeptemberben rekordmennyiségű migráns érkezett Görögországba

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) legfrissebb adatai szerint megugrott szeptemberben a Görögországba irányuló bevándorlók száma, de az év első kilenc hónapját nézve is erős a növekedés. Megugrott a nemi erőszakok száma is.

A migránsok elsősorban az Égei-tengeren és a török-görög szárazföldi határon érkeznek, de arányaiban a szárazföldön jóval többen, mint tavaly. Az UNHCR szerint a szárazföldi táborok túlzsúfoltak, de a szigetek befogadó központjaiban még rosszabb a helyzet, különösen Számosz és Leszbosz szigetén.

A siralmas állapotoknak komoly egészségügyi és biztonsági következménye lehet, de a szervezet is elismeri a görög kormány erőfeszítéseit, hogy enyhítsen a zsúfoltságon és javítsa a feltételeket - olvasható a görög greece.greekreporter.com oldalán.

Hetente egy nemi erőszak

Eközben az amerikai Newsweek hetilap szerint az utóbbi hónapokban a szexuális támadások is megugrottak a Leszbosz szigetén lévő Moria menekült és migráns központban. A lap idézi az Orvosok Határok Nélkül szervezetének egyik koordinátorát, aki szerint május óta 21 esetet jelentettek csak nekik, amely szexuális erőszakról, támadásról szólt. Az áldozatok majdnem fele 18 évesnél fiatalabb lányok és fiúk, és legalább kettő 5 év körüli gyermek. Egy eset is elfogadhatatlan, nemhogy hetente egy. És biztos vagyok benne, hogy ez sokkal gyakrabban történik - tette hozzá Dr. Declan Barry koordinátor.

Mint arról korábban már többször írt az Origo is, rendkívül komoly gond most már a migránsok elhelyezése is, és természetesen a mindennapi bűncselekmények és verekedések, és nagyon úgy tűnik, hogy a folyamatos beáramlás nem fog megszűnni Törökország felől.