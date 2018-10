Soros György Ukrajnában: beépített emberek a kormányban

Ahogy arról már korábban írtunk, a jelenlegi ukrán vezetés szoros kapcsolatot ápolt és ápol Soros Györggyel, amelyet jól bizonyít az is, hogy Petro Porosenko személyesen tüntette ki a spekulánst 2015-ben, a létező legmagasabb állami kitüntetéssel. De a jelenlegi kormányzatban több olyan személy is van, aki közvetlenül vagy közvetve köthető a spekulánshoz. Így Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök és Arszenyij Jacenyuk a kisebbik kormánypárt elnöke is a spekuláns bizalmát élvezik.