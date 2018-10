Különleges magyar kiállítás nyílt Csungkingban

Kortárs magyar képzőművészeti kiállítás nyílt Csungkingban.

A Hatodik Nyugat-kínai Magyar Kulturális Fesztivál: Budapesti Ősz megnyitója 2018. október 17-én a Kortárs magyar művészeti kiállítás megnyitójával együtt került megrendezésre. A kiállítás megnyitóján több mint 200 meghívott vendég vett rész, valamint Magyarországról Johannes Nicolaas Van Dam és Erdész László, a kiállítás kurátorai, Molnár Antal és Könnyű Attila művészek utaztak Csungkingba. A megnyitón rövid koncertet adott Gerendás Péter, valamint a kiállítás részeként vetítésre került Könnyű Attila filmje.

A kiállítás az Egy út egy övezet stratégia szellemében Magyarország Nagykövetsége és a Pekingi Magyar Kulturális Intézet által került megszervezésre és átfogóan mutatja be a modern magyar képző- és üvegművészet fejlődését és jelenlegi helyzetét. A kiállítás utolsó állomása Peking, Hangcsou és Hszi'an után a csungkingi Guotai Múzeum, ahol október 17. és november 4. között kerül bemutatásra a műértő és művészetkedvelő kínai közönség számára a Magyarország Főkonzulátusa Csungking közreműködésével.

A kiállítás különlegessége, hogy nem egy múzeum vagy galéria gyűjteményéből, hanem maguktól a művészektől, illetve magángyűjteményekből származnak a bemutatott alkotások. Olyan kiváló, világszerte elismert művészek munkái is bemutatásra kerülnek, mint Victor Vasarely, Fajó János, Lukoviczky Endre, Balogh László vagy Gy. Molnár István. Az üvegművészet feltörekvő és elismert művészei közül Sipos Balázs, Vida Zsuzsa, Borkovics Péter alkotásaiban is gyönyörködhet az érdeklődő. Az eddig egyedülálló, több mint 100 műalkotást számláló kiállítás Kína-szerte több helyszínen bemutatásra került, a kiállításokat pedig számos egyéb kulturális program is kíséri.

A Kortárs magyar művészeti kiállítást további kiállítások is kísérik október 18 – november 17. között: Tóth György fotóművész tárlatának és PMKI művészeti projektjének keretében megvalósult Nagy Fal témájú László Endre válogatásának közös kiállítása, valamint Anton Molnár képeinek kiállítása, amely a csungkingi Nagyszínház épületében valósult meg.