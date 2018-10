A legnagyobb riasztást adták ki Olaszországban

A legmagasabb fokú riasztást rendelték el a heves esőzés miatt az északkelet-olaszországi Veneto és Friuli Venezia - Giulia tartományban vasárnap, hétfőre pedig az északnyugati Liguriában is. Több városban hétfőn zárva lesznek az iskolák.

Az olasz katasztrófavédelem közölte, hogy Itália északi térségében a következő napokban akkora mennyiségű esőre lehet számítani, mint amennyi az évnek ebben az időszakában három hónap alatt szokott esni.

Veneto és Friuli Venezia-Giulia területén vasárnap este számítanak az esőzés tetőzésére, Liguriában pedig hétfőn napközben. Ezekben a tartományokban hétfőn zárva lesznek az iskolák. Venetóban a katasztrófavédelem 16 ezer önkéntest mozgósított.

Lombardia tartományban közepes, narancssárga riasztás lép hétfőn életbe. Kiemelt megfigyelés alatt tartják a folyókat és patakokat is, amik Olaszországnak ezen a részén egyik pillanatról a másikra meg szoktak duzzadni és kilépnek a medrükből.

Velencében 115 centiméteres vízmagasságot mértek, a Szent Márk tér ismét víz alá került. Velencében hétfőn és kedden is zárva tartanak az iskolák.

A toscanai Grosseto és Livorno város területén is zárva lesznek az iskolák és a közparkok hétfőn. Szardínia szigetén 70-100 kilométer erősségű széllökéseket mértek. A déli Puglia tartományban is kiemelt a készültség, itt is zárva tartanak hétfőn az iskolák.

Rómában is zárva tartanak hétfőn az iskolák, az olasz fővárost alig egy héttel ezelőtt hatalmas jégeső sújtotta, jégtáblák úsztak a város utcáin.

Egész Olaszország a rossz idő szorításában van, ami Afrika felől hozott vihart, monszunszerű esőt és erős, meleg szelet. Rómában vasárnap 24 fokot mértek a levegő 88 százalékos páratartalmával. Az előrejelzések szerint kedden enyhülés várható, szerdától viszont visszatér az eső.