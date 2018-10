James „Whitey” Bulgert holtan találták West Virginia-i cellájában. A maffiavezér halálának okát még nem hozták nyilvánosságra – írja a BBC.

A 89 éves James „Whitey” Bulgert 2011-ben kapták el több mint 16 évnyi keresés után. A gengsztert 2013-ban ítélték el, büntetését 2014 óta egy floridai börtönben töltötte egészen keddig, amikor is átszállították Hazelton fegyházba West Virginiába. Viszont pár órával később holtan találták szigorúan őrzött cellájában.

Az amerikai börtönöket tömörítő iroda korábban nem kommentálta, miért kellett Bulgert másik börtönbe áthelyezni.

Halálának körülményeit még nem hozták nyilvánosságra, de a javítóintézetekben dolgozók helyi szakszervezete szerint gyilkosság történt. Az egyik tisztviselő szerint ugyanis hét hónap alatt ez már a harmadik gyilkosság a fegyházban, ahol súlyos emberhiány van: több mint 40 őrrel kevesebben vannak, mint kellene.

A javítóintézetek szövetsége a halálhír megerősítésén kívül csak annyit közölt, hogy az FBI nyomozást indított az ügyben, és hogy sem a személyzet, sem a foglyok nem sérültek meg.

Amikor Whitey végigment az utcán, a járda is beleremegett

A bostoni Bulgert bankrablások miatt először 1956-ban ítélték el. Akkor 20 évet kapott, amelyből kilencet le is töltött, ebből hármat a hírhedt Alcatraz börtönszigeten. A börtönévek után visszatért Bostonba, ahol Stephen J. Flemmivel saját bandát alapított, majd a '70-es évek közepétől az FBI besúgója lett. Amerikai lapok szerint a szövetségiek a rivális új-angliai maffiáról adott információkért cserébe megengedték az ír gengszternek, hogy – amennyiben nem öl meg senkit – folytathassa üzelmeit.

„Whitey”-tól azonban a '80-as évekre már jobban rettegtek Bostonban, mint John Gottitól, a Gambino család főnökétől New Yorkban. A The New York Times korábbi cikke szerint csaknem mániákus kegyetlenséggel gyilkolt, így a saját kezével fojtotta meg bandája két tagjának barátnőjét.

„Azt mondták: amikor Whitey végigment az utcán, a járda is beleremegett” – mondta Robert Stutman, a kábítószer-ellenes rendőrség (DEA) bostoni részlegének egykori vezetője.

Bulger 1994 decemberében tűnt el, miután a tartótisztje, John Conolly megsúgta neki, hogy vádat akarnak emelni ellene. A bűnözőt attól kezdve, Elvis-szerű rejtélyességgel, több helyen vélték felbukkanni, 2002-ben például Londonban.

Bulger ügyét egy 2003-as kongresszusi jelentés „a szövetségi bűnüldözés története egyik legnagyobb kudarcának” nevezte. Az ügy pikantériája, hogy a gengszter bátyja, William Bulger Massachusetts állam szenátusának elnöke, az állam egyik legbefolyásosabb politikusa volt.

James Bulgert 2013 augusztusában két egymást követő életfogytiglan plusz öt év szabadságvesztésre ítélték 11 gyilkosságért és egyéb bűncselekményekért, köztük zsarolásért és pénzmosásért, miután három hozzá közel álló személy is súlyosan terhelő vallomást tett rá: egy bérgyilkosa, egy protezsáltja és egy élettársa.

Bulger életéről 2015-ben film is készült Fekete mise címmel, amelyben Johnny Depp alakította őt.