Hét nőt zaklatott szexuálisan egy jordániai migráns Németországban

A német sajtó arról ír, hogy egy jordániai bevándorló hét nőt fogdosott meg intim testrészen az Essenben rendezett halloweeni felvonuláson.

Pont egy éve történt, hogy Essenben összecsaptak a „zombimeneten" felvonulók és a bevándorlók. A verekedés odáig fajult, hogy még a város pályaudvarát is le kellett zárni. A rendőrségnek akkor több esetben is – testi sértés, súlyos testi sértés – eljárást kellett indítania. A tavalyi incidens miatt idén jóval nagyobb készültség volt a városban, de a jelek szerint most sem maradt el a botrány – írja a 888.hu a Bildre hivatkozva.

Az esseni halloweeni felvonuláson körülbelül százan vonultak fel. Azonban két szemtanú a parádé végén jelezte a rendőröknek, hogy

egy migráns kinézetű férfi „ráhajtott” a nőkre, s hét nőt fogdosott meg az intim testrészeiken. A hatóságok nem sokkal ezután, a város főpályaudvaránál elfogták a támadót, egy 30 év körüli jordániai migránst.

Feljelentés egyelőre nem történt.

Mint ismert, 2015-ben, egy másik német nagyvárosban, Kölnben történt hasonló eset.

Akkor a javarészt migránsokból álló csoportok több száz nőt zaklattak szexuálisan. A német sajtó – nem meglepő módon – az erről szóló tudósításokat csak napokkal később hozta le. A mostani eset kapcsán a lapok megjegyzik: eddig a 16 német tartományból 12-ben történtek molesztálással kapcsolatos bűncselekmények.