24 "gyereke" van a gyermektelen spermadonornak

Ilyet is csak a filmekben lehetett látni eddig. A hétköznapi életét élő Peter Ellensteint egymás után keresték fel gyerekei. Eddig 24-en jelentkeztek, hogy megismerjék apjukat, aki évekkel korábban azért tért be egy spermabankba, mert a válása után szüksége volt némi plusz pénzre.

A Los Angelesben élő 57 éves Peter Ellensteinnél két éve jelentkezett be az első "gyereke". A fiatal lány azt mondta neki, legalább egy tucatnyi testvérét ismeri, és nem kizárt, hogy Peternek rajtuk kívül is vannak még gyerekei.

A férfi fiatalon keresett fel egy spermabankot, hogy némi pénzhez jusson válása után, ami nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is nagyon megviselte. Hat évig járt vissza mintát adni, volt, hogy hetente többször is.

Először sokkot kaptam, de most, hogy végignézek a gyerekeken, fantasztikusan érzem magam. Szinte el se hiszem, hogy részem volt - ha csak kis mértékben is - a születésükhöz - mondta az egyébként gyermektelen Peter a The Sunnak.

Eddig 24-en keresték fel a férfit, a legidősebb már 30 éves. A népes "család" gyakran összejár, sokszor szerveznek közös programokat. Bár a legtöbben csak néhány hónapja találkoztak, úgy érzik, mintha évek óta ismernék egymást. Sokaknak hasonló a személyisége, néhányuknak a vonásaik is egyeznek.