Orbán Viktor támogatottja lett a néppárti befutó

Manfred Webert választotta meg az Európai Néppárt csúcsjelölti tisztségére a párt kongresszusa Helsinkiben. Ezzel a döntéssel a néppárt egyértelmű kereszténydemokrata fordulatot hajtott végre.

Az Európai Néppárt kongresszusán egyértelmű kereszténydemokrata fordulat történt azzal, hogy Alexander Stubb bevándorláspárti politikus vereséget szenvedett. Weber 492 szavazatot kapott, míg Stubb csak 127-et.

Orbán Viktor: Meg kell hirdetni a kereszténydemokrácia reneszánszát

Orbán Viktor miniszterelnök a kongresszuson arról beszélt, hogy a szocialisták, a liberálisok és a zöldek egy gyökereit és szellemi, lelki identitását vesztett Európát akarnak. A mi európai víziónk azonban a nemzetek Európája, amelynek 27 arca van, és amely „egyszerre keresztény és demokrata”– mutatott rá. A kormányfő azt mondta: „mi az EPP, a győztesek pártja vagyunk”, a győzelem „része a DNS-ünknek”. „Ahhoz vagyunk szokva, hogy az emberek a saját pártjuknak tekintenek bennünket, mint ami hozzájuk tartozik, őket képviseli, és harcol értük” – magyarázta.

A miniszterelnök úgy vélte, először helyre kell állítani az Európai Néppárt egységét, ezért „sohase szavazzunk bizalmat olyanoknak, akik arra építik a személyes ambícióikat, hogy a szocialisták és a liberálisok kritikáját behozzák az EPP-be”. Azt is mondta, hogy vissza kell térni a szellemi gyökereinkhez, és meg kell hirdetni „a kereszténydemokrácia reneszánszát”. Az olyan „abszurditásokat, mint Fidel Castro és Karl Marx dicsérete, felejtsük el” – fogalmazott.

Nem a migráció a megoldás

Deutsch Tamás korábban arról beszélt, hogy EPP egyértelműen és markánsan kereszténydemokrata irányba, a Fidesz-KDNP által is képviselt irányba mozdul el.

Kiemelte: a magyar sajtóban is nagy érdeklődést kiváltó, a jogállamiság kérdésével foglalkozó határozattervezet is szerepelt annak a délelőtti tanácskozásnak a napirendjén, ahol a néppárthoz tartozó pártok képviselői tekintették át a benyújtott módosító javaslatokat. Elfogadták azt a Fidesz által is képviselt módosító javaslatot, amelynek eredményeként kikerült a liberális demokrácia értékeire való hivatkozás a dokumentumból, és a kereszténydemokrácia értékei szerepel a szövegben – magyarázta. A képviselő úgy vélte, ez jelentős elmozdulás a néppárton belül a kereszténydemokrata értékek érvényesülése tekintetében.

Sikerült elérni, hogy az Európai Néppárt kongresszusán elfogadott határozat szövegébe bekerüljön, hogy a demográfiai kihívásokra az elsődleges megoldást nem a migráció jelenti, hanem családközpontú politikákat kell folytatni – mondta Novák Katalin. Az államtitkár kifejtette: olyan határozati javaslatot fogadtak el a kongresszuson, amely a gazdasági növekedésről szól, és ennek szövegébe beletettek egy utalást a demográfiai helyzetre, az európai demográfiai válságra, és azt is, hogy ebből a kiutat a családközpontú politikák jelentik.

Azt is sikerült elérni, hogy a családi adókedvezmény rendszerét jó gyakorlatként megjelenítsék a dokumentumban – tette hozzá. Kiemelte: a szöveg tehát kiegészült azzal, hogy a demográfiai kihívások jelentősek, ezekre az elsődleges megoldást nem a migráció jelenti, hanem családközpontú politikákat kell folytatni, és ennek jó eszköze lehet az a családbarát adózás, amelyet Magyarországon már több mint nyolc éve sikerrel alkalmaznak.

Juncker hozta a formáját

A mostani kongresszuson ismét hozta a formáját Jean-Claude Juncker, aki beszédes módon kereste a büfébe vezető ajtót. Méghozzá éppen a magyar miniszterelnök háta mögött. Beszédes módon kereste a büfébe vezető ajtót az Európai Bizottság „isiászos” elnöke, mindebben pedig Orbán Viktor sietett a segítségére.

Kovács: Erős nemzetállamok kellenek

Mi vagyunk az Európai Néppárt (EPP), hiszen mi továbbra is Helmut Kohl korábbi német kancellár örökségét képviseljük – mondta korábban Kovács Zoltán kormányszóvivő. Leszögezte, az alapítókhoz hasonlóan abban hisznek, hogy az európai keresztény kulturális alapértékeket meg kell őrizni, és a cél, hogy az Európai Uniót erős, egymással együttműködő nemzetállamok alkossák. „Az biztos, hogy a jövő májusi EP-választáson meg fognak változni az erőviszonyok az Európai Parlamentben” – mondta a kormányszóvivő.

Beszélt arról is, hogy a nézetkülönbségek ellenére a kereszténydemokrata szárnyhoz tartozó Manfred Webert támogatják csúcsjelöltként az Európai Bizottság elnöki posztjára. Ezt azzal indokolta, hogy Manfred Weber az, akivel „értelmes, tartalmi vitát” lehet folytatni, szemben az EPP liberális szárnyához tartozó Alexander Stubb-bal.