Újabb Orbán Viktort támogató cikk a világ egyik legfontosabb napilapjában

A világ kétségtelenül egyik legtekintélyesebb újságja, a Le Figaro ismét terjedelmes cikkben foglalt állást Orbán Viktor mellett, a francia köztársasági elnökkel, Emmanuel Macronnal szemben. A Le Figaro azon a véleményen van, hogy Macron hibát követ el, amikor azért fordul bizonyos országok ellen, mert azok mást gondolnak a migrációról, mint ő.

A cikk szerzője Édouard Tétreau, sikeres francia közgazdász és esszéíró, sokáig élt az Egyesült Államokban is. Azért is érdekes, hogy Tétreau keményen bírálja saját köztársasági elnökét és támogatja Orbán Viktort, mert a tavaly tavaszi francia választási kampányban még Macron mellett foglalt állást. Azonban - mint egy korábbi interjúban elmondta - nagyjából négy hónap alatt csalódott az új elnökben.

Az Orbán Viktor nem az ördög című írásában szellemesen arra utal, hogy Macron azt próbálja érzékeltetni, hogy a magyar miniszterelnök egy diabolikus személy. Tétreau szerint Macron szinte olyan embernek akarja láttatni, mint amilyen a kilencvenes évek híres filmjében, a Usual Suspect-ben a Keyser Söze nevű szereplő volt. Akitől mindenki fél, mindent ő irányít a háttérben és végül mindenkinek túljár az eszén - Kevin Spacey játszotta egyébként, Oscar-díjat kapott érte. Abszurdnak tartja Tétreau, hogy nacionalista lepráról beszél Macron (természetesen a francia elnök nem mert megnevezni egyetlen országot sem, de korábbi beszédeiből egyértelműen kiderült, hogy Magyarországra, Olaszországra, Ausztriára és Lengyelországra utal). A szerző kifogásolja, hogy nem a valódi "leprákról", mint az iszlamizációról, a fogyasztói társadalom problémáiról, a technikai elembertelenedésről vagy éppen a lecsúszástól való rettegésről.

Edouard Tétreau leírja, hogy Orbán Viktor öt gyermekes, vallásos ember, egész életében a szabadságért küzdött, 24 évesen a börtönt is kockáztatta, amikor a szovjet birodalom ellen fordult, és minden alkalommal demokratikusan választották meg miniszterelnöknek. A közgazdász szerint a magyar gazdaság nyitottabb és jobban teljesít, mint a francia, és idézi a magas magyar gazdasági növekedést, az alacsony költségvetési hiányt és a minimális munkanélküliséget.

Világossá teszi, ami egyébként egyértelmű: az a baja Macronnak a magyar miniszterelnökkel, hogy nem támogatja a bevándorlást. Szerinte messze nem volt túlzott Orbán Viktor reakciója a migránsáradatra 2015-ben, ellenben nagy hibának tartja a francia közgazdász, hogy Angela Merkel meghívott egy millió migránst Németországba. Arról is ír Tétreau, hogy különösen érthető Orbán Viktor óvatossága, hiszen hazáját az elmúlt évszázadokban a tatárok, a törökök, később a Habsburg-birodalom, végül a szovjet kommunisták árasztották el.

Édouard Tétreau szerint azért is értelmetlen Macron viselkedése, mert Magyarországon nem tűnnek el titokzatosan ellenzékiek vagy újságírók, nincsenek törvénytelen ítéletek, és ironikusan megjegyzi, senkit sem fejeznek le. Később ír arról is, hogy mennyire csalódott Macronban és Macron nem engedheti meg magának, hogy kettéossza a világot, "haladókra" és "nacionalistákra". A macroni ideológia szerint jókra és rosszakra. Macron szerint - ezt írja Tétreau - jók a franciák és a Benelux-államok, rosszak a magyarok, az olaszok, a dánok, az osztrákok, a csehek, a britek és nemsokára majd rosszak lesznek Macron szemében a németek is.

Írását azzal fejezi be, hogy Macron éppen az első világháború befejezésének századik évfordulóján nem viselkedhet így és a valódi problémákkal kellene foglalkoznia, például az iszlám térhódításával vagy a nagyhatalmakkal kapcsolatos kérdésekkel.