Így néz ki Párizs, miután megszállták a migránsok - videó!

Steinmetz Anikó, az Origo újságírója, operatőr-rendező Párizsban forgatott. Megmutatja, hogy három évvel a párizsi terrortámadás után, amikor muszlim migránsok 130 embert meggyilkoltak, hogy néz ki a rémes közhellyel fény városának hívott Párizs. Jártunk az egyik legborzalmasabb elővárosban is, ami Franciaország legveszélyesebb helye. Hivatalosan is. Ahol - a francia állam elismeri - csak korlátozottan érvényesülnek az emberi jogok. No-go zóna. De ami sokkal döbbenetesebb: Párizsban, az abszolút belvárosban, tíz perc sétára a legkedveltebb turistahelyektől is vannak no-go zónák. Szeméthalom, koszos sátrak, kéregető migránsok, a helyiek szerint is bűnözés, és szó szerint gyomorforgató higiéniás viszonyok: megmutatunk egy csirkeárust is... (a felvételek a Sárga mellényesek óriási demonstrációsorozatának kezdete előtt készültek).