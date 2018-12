Hét felnőtt migráns erőszakolt meg egy 10 éves finn kislányt

A finn rendőrség jelenleg is nyomozást folytat egy súlyos szexuális támadás ügyében, melyet többen követtek el egy kiskorú finn lánnyal szemben. Eddig hét külföldi férit vettek őrizetbe, de a rendőrség szerint nem kizárt, hogy többen voltak.

Több finn forrásra is hivatkozva írja a Voice of Europe, hogy egy tíz éves kislány megerőszakolásával gyanúsítanak külföldi férfiakat. A Finnország közép-nyugati részén található Oulu városában történt esettel kapcsolatban még több elkövető is lehet a rendőrség szerint.

Markus Kiiskinen főfelügyelő elmondta, hogy a gyanúsítottak főleg 20 és 30 év közöttiek, de van egy 38 éves is. Hét feltételezett elkövetőt múlt szerdán tartóztattak le. A borzalmas szexuális támadás a bevándorlók lakásán történt az ősz folyamán - tehát hosszabb ideig - , a rendőrség azonban nem árult el részleteket, így azt sem tudni, hogy a kislány és az elkövetők hogy kerültek egyáltalán kapcsolatba.

A különböző szexuális támadások hónapok óta tartanak, nemrég például 5 afgán migráns erőszakolt meg egy 19 éves finn nőt egy nyugat-finnországi városban. A nő később öngyilkos akart lenni.