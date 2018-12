Matteo Salvini belügyminiszter Twitter-oldalán tette közzé, hogy az olasz rendőrség újabb, feltételezhetően a nigériai maffiához tartozó tagokat tartóztatott le, ezúttal nyolc személyt.

Az olasz rendőrség kedden, Torinóban tartóztatott le nyolc nigériai migránst, akik a korábbi letartóztatottakhoz hasonlóan szintén humanitárius célú tartózkodási engedéllyel lehetnek a dél-európai országban.

Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia, che poi ha ammanettato 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2018. december 4.