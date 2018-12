Naponta követnek el bűncselekményeket a migránsok Boszniában

Egyre több bűncselekményt követnek el a migránsok Bosznia-Hercegovinában – mondta a helyi rendőrségi szóvivő, Snezana Galic az M1-nek adott interjúban. Saját bevallása alapján az országban feltorlódott migránsok száma annyira megnőtt, hogy már nem múlik el nap incidensek nélkül.

A Balkánon jelenleg több tízezer migráns várakozik a továbbindulásra. A jórészt fiatal férfiakból álló csoportok többsége Bosznia-Hercegovinában torlódott fel, a horvát hatóságok ugyanis fokozottan őrzik az Európai Unió külső határát.

Bihácson a migránsok száma már a lakosság tíz százalékát teszi ki, így a közrend fenntartása a hatóságokat is kihívások elé állítja.

Rendszeresek a betörések és a lopások is, emiatt az egyik bevásárlóközpontból már ki is tiltották a migránsokat.

A nap 24 órájában biztonsági szolgálat védi az épületet, hogy ne tudjanak bemenni.

A térség rendőrségi szóvivője az M1-nek arról beszélt: egyre több esetben kell intézkedniük.

Mindennaposak az incidensek és a bűncselekmények is, főleg Bihácson és Velika Kladusában történnek ezek, mert itt vannak a legtöbben. Április óta drasztikusan megnőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor intézkednünk kellett – tette hozzá Snezana Galic, aki arról is beszélt: idén eddig több mint 110, migránsok által elkövetett bűncselekményt regisztráltak, és több mint 570 olyan incidens is történt, amelyek a bevándorlókhoz köthetők.

Nem tudják felelősségre vonni a migránsokat

A legtöbb esetben azonban a migránsokat nem tudják felelősségre vonni, hiszen nincsenek okmányaik, és már a kihallgatásuk is akadályokba ütközik.

Kevés a tolmács, és sokszor a bevándorlók sem együttműködők.

A rendőrségi szóvivő közölte: többször megtörtént, hogy a kiutasított migráns mégsem hagyta el Bosznia-Hercegovinát, és ismét bűncselekményt követett el. A helyiek hónapok óta nem érzik magukat biztonságban, rendszeresen tüntetnek, és petíciókat nyújtanak be.

Virágzik a migránscsempészet

Az illegális bevándorlók pontos számát jelenleg senki sem tudja, hiszen ez napról napra változik, a migránsok folyamatosan próbálkoznak az illegális határátlépéssel. A térségben emiatt virágzik az embercsempészet is.

Horvátországban, Zágrábban csütörtökön egy 14 fős csempészhálózatot fogtak el a hatóságok.

Az embercsempészek több száz euróért rendszeresen segítették a migránsokat Bosznia-Hercegovinából az Európai Unió területére jutni.