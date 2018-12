Törökország minél előbb be akar hatolni Szíriába

Az Egyesült Államok csapatainak kivonulása miatt Törökország minél előbb be akar hatolni Észak-Szíriába, hogy megakadályozza egy hatalmi vákum kialakulását a térségben, amelyet terrorszervezetek töltenének be.

Törökország mielőbb be akar hatolni Észak-Szíriába, az Eufrátesztől keletre fekvő területre – közölte Mevlüt Cavusoglu külügyminiszter kedden.

"Ha Törökország azt mondja, hogy bemegy Szíriába, az úgy is lesz. Egyeztetni fogjuk az Egyesült Államokkal a csapatkivonást. Minél előbb be akarunk hatolni az Eufrátesztől keletre levő területre" - idézte a külügyminiszter szavait az TRT televízió. Cavusoglu szerint Törökország azon lesz, hogy a Szíriából történt amerikai csapatkivonás után ne alakuljon ki légüres tér az országban, amelyet a terrorszervezetek töltenének be.

Ibrahim Kalin, Recep Tayyip Erdogan török elnök szóvivője hétfőn azt mondta, hogy Ankara egyeztet Washingtonnal a hatalmi vákuum kialakulásának megakadályozása érdekében.

A török elnök december 12-én jelentette be, hogy rövidesen hadműveletet kezdenek az Eufrátesztől keletre a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia és a Demokratikus Szövetség párt ellen, amelyeket Ankara a szakadár Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szövetségeseinek tekint.

Ankara eddig két hadműveletet hajtott végre Szíriában, tavaly az Eufráteszi Pajzs, az idén pedig az Olajág kódnevűt. Ezek révén ütköző övezet jött létre a határ menti Aazaz és Dzserbalúsz között, valamint elfoglalták a kurdok lakta Afrín térségét.

Donald Trump amerikai elnök szerdán rendelte el a Szíriába felvonultatott, a dzsihadisták ellen, illetve a YPG és a vele szövetséges arab milíciák mellet harcoló mintegy 2000 amerikai katona kivonását.

Franciaország a Szíriában harcoló, az Egyesült Államok vezette katonai szövetségben tüzérséggel és harci gépekkel vesz részt. Egyes források szerint különleges katonai egységes is harcolnak szárazföldön Szíriában, de a kormány nem erősítette meg ezt az információt.