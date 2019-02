A hagyományos családmodell támogatóit sértegeti Macron elnök bizalmasa

Mathieu Bock-Côté az egyik legtekintélyesebb kanadai-francia filozófus professzor. Legutóbb egyébként akkor írtunk róla, amikor interjút készített korunk egyik legnagyobb filozófusával, a két héttel ezelőtti durva antiszemita támadás áldozatával, Alain Finkielkrauttal. Most a radikális muszlimokkal szövetkező, antiszemita baloldalról mondja el lesújtó véleményét.

Finkielkraut egyébként az interjúban többek között arról beszélt, hogy a masszív, tömeges bevándorlás rossz irányba változtatta meg Franciaországot és Európát is, de erről az uralkodó, politikailag korrekt terror korszakában tilos beszélni. És arról is tilos beszélni, hogy a migráció Afrikának, ahonnan elmegy a leginkább munkaképes korosztály, éppolyan rossz, mint Európának, amely képtelen befogadni és integrálni migránsok millióit. És – tehetjük hozzá – hiába készítik az Európai Bizottság Soros-Juncker féle boszorkánykonyháiban az újabb és újabb terveket a migránsok fogadására.

A balliberális politikust, Marlène Schiappa államtitkár asszonyt, Macron férfiak és nők közötti egyenlőségéért felelős, feminista-militáns államtitkárát, akiről most a filozófus professzor ír, már bemutattuk az Origo olvasóinak. Legutóbb a sárgamellényes tüntetés kapcsán szerepelt, amikor szerényen bejelentette, hogy megtalálta a Franciaországon végigsöprő erőszakhullám okát. Nem a rendőri erőszak, nem a lázadók elkeseredettsége minden baj forrása. Rengeteg álmatlan éjszaka után arra jött rá, hogy a sárgamellényeseket „külföldi hatalmak” pénzelik. (Feltehetően - minden alap nélkül - Olaszországra célozhatott.)

Schiappa államtitkár most a konzervatív Les valeurs acteulles című tekintélyes hetilapnak nyilatkozott, és valami hihetetlen erőszakos ideológiai éllel a Tüntetés Mindenkiért („Manif pour tous”) francia konzervatív mozgalmat mosta össze egészen nevetséges és abszurd módon a radikális iszlamista mozgalmakkal. A „Tüntetés Mindenkiért” mozgalom egy hagyományos családokért küzdő, gyerekcentrikus, az azonos neműek házasságát ellenző, több millió franciát egybekovácsoló kollektív összefogás volt, amely 2012-13-ban érte el csúcspontját. A François Hollande-féle bukott szocialista kormányzat ekkor fogadta el az azonos neműek házasságáról szóló törvényt. A baloldal által katolikusnak, hitalapúnak minősített mozgalom az azonos neműek házasságán kívül az azonos neműek örökbefogadása és az ún. genderelméletek oktatása, propagálása ellen is tüntetett. Alapítói között nem kisebb személyiségeket találunk, mint a Republikánusok pártjának európai parlamenti választási lista vezetőjét, François-Xavier Bellamyt, az ismert és sikeres filozófust, akit az Origo portréban mutatott be.

A kiváló kanadai-francia professzor, Mathieu Bock-Côté szerint Schiappa nem feltétlenül a macroni rezsim domináns intellektusa (bár ki tudja), ezért akár egy kézlegyintéssel is el lehetne intézni az államtitkár asszony nyilatkozatát. Vagyis ostobaságait. Ami miatt ez mégsem tehető meg, az az, hogy a politikai elit csúcsáról elhangzó nyilatkozat egy olyan komplex jelenségre irányítja rá a figyelmet, amit a nemzetek fölötti baloldal egész világon áthatoló, politikai pszichológiájának is nevezhetünk a továbbiakban. Ez a baloldal ugyanis már hosszú ideje képtelen a sajátjától eltérő nézeteket másképp kezelni és kritizálni, mint erkölcsi botrányt, fasizmust, populizmust kiáltva, de az sem áll távol tőle, hogy magát az ördögi címkét ragassza politikai ellenfeleire.

Bock-Côté azzal folytatja, hogy a magukat progresszistának valló baloldali politikusok valójában meglovagolják a társadalmakban kialakuló egyenlőséget, emancipációt hirdető mozgalmakat, ezekre bombasztikus politikai építményeket és koncepciókat, folyamatos reformokat húznak fel, és ha elérték az első célkitűzésüket, az ebből fakadó másik cél következik, majd még egy, szakadatlanul, éppen, ahogy az osztályharc zajlik Leninnél. Megállás nélkül, a végtelenbe és tovább. Az a lényeg, hogy a progresszió ritmusát folyamatosan követni és folytatni kell, soha nem szabad megállni. A napi politikára lefordítva ez annyit jelent, hogy az azonos neműek házasságának elfogadása után következik az azonos neműek gyermekvállalási, gyermek-örökbefogadási joga, azután a genderkérdés kiterjesztése, oktatása, stb. A baloldali politikusok és ideológusok szemében minden, ami ezzel szemben van, az mérgező, regresszív, maradi. Schiappa a „Tüntetés mindenkiért” mozgalmat az iszlám mozgalmakkal veszi egy kalap alá, és azt állítja, hogy a két mozgalom egy platformon áll. Mintha azt mondaná, hogy a versailles-i, tehát hagyományosan tradicionális francia jobboldali mozgalom és a kirekesztő, sokszor terrorizmusba forduló iszlám mozgalmak ugyanazon érem egyik és másik oldala lennének. Schiappa államtitkár így fogalmaz: az iszlám mozgalom és a francia klasszikus jobboldal az ideológia mentén egyesül. Sőt, azt a képtelenséget is állítja, hogy a „Tüntetés mindenkiért” mozgalom felelős a homoszexuálisok elleni támadásokért (is).

Valami hasonló érvelést már láttunk, teszi hozzá Bock-Côté, és a 2016. június 12-i orlandói vérengzésre utal, amikor egy, az Iszlám Állam mellett hűséget valló terrorista 50 halottat és 53 további sebesültet okozó merényletet hajtott végre egy melegek által látogatott diszkóklubban. És ahelyett, hogy a realitásokat, tényeket vették volna figyelembe, megszólalt a magát progresszistának tartó baloldal szokásos vészkórusa: csak semmi általánosítás, semmi párhuzam! Sőt, a radikális iszlámnak (terrorizmusnak) semmi köze nincs az iszlámhoz. De a vészkórus ezúttal minden határon túllépett, ugyanis a mészárlásra külön teóriát alkottak, amelynek értelmében minden nagy, egyistenhívő vallás homofób. Azonnal tagadni kezdték az azonosságot a radikális iszlám merénylő és a radikális iszlám mozgalmak között, viszont elkezdtek mutogatni a kereszténységre és a judaizmusra, mint a vérengzésért végső soron felelős vallásokra. Milyen véletlen, hogy Franciaországban éppen ekkor került kereszttűzbe a „Tüntetés mindenkiért” mozgalom is. Úgy téve, mondja a világhírű filozófus, mintha a több százezer, több millió franciát összefogó, az azonos neműek házasságát ellenző mozgalom egyúttal ki akarná végezni, meg akarná semmisíteni a homoszexuálisokat. De ez teljes őrület. Vagyis a tradicionális konzervativizmust épp csak néhány lépés választaná el a gyilkos homofóbiától? Képtelenség.

Ennél is sokkal veszélyesebb, mondja Mathieu Bock-Côté, hogy magukat progresszívnak tartó baloldali gondolkodók, politikusok ezzel az eszmeámokfutással akarják kisebbíteni az iszlám veszélyét. És persze a radikális iszlámot szerintük csak akkor szabad elítélni, ha előtte az iszlámfóbiát is elítéljük, akárcsak a „társadalmakat belülről pusztító”, nemzeti identitás megőrzéséért küzdő mozgalmakat, politikai törekvéseket. Legalábbis ezt mondják a baloldali ideológusok. Az is igaz, hogy az iszlám antiszemitizmus (amelyre a legutóbbi bizonyíték a világhírű filozófus, Alain Finkielkraut elleni antiszemita támadás) miatt a baloldal csak akkor aggódik, ha előbb elítélheti az európai antiszemitizmust is, úgy, mint a zsidók elleni gyűlölet változatlanul legfőbb forrását. Pedig ez már rég nem igaz. Az európai antiszemitizmusnak mára már egyértelműen és bizonyítottan a baloldali iszlám a forrása.

A kanadai filozófus szerint, ugyanezen az alapon, hiába szerepel az iszlám tanai között a nők strukturált és kifejezetten alacsonyabb rendűségének tana. Ez ugyanis a baloldal szerint csak akkor ítélhető el, ha előbb azt mondjuk, hogy a nyugati világban sem jobb a nők sorsa, ami szintén képtelenség. De a baloldal ilyen alapon közös nevezőre teszi a nikábot (az egész testet elfedő, muszlim nőknek kötelező utcai viselet) és a tanga bugyit, mint a nyugati világ rekvizitumát. (Hiszen szerintük egyik sem megalázóbb a nők számára, mint a másik.) Az pedig, hogy az iszlám épp háborút folytat a nyugati civilizáció ellen, és éppen a terrorizmus segítségével akarja leigázni, nos, ennek nem kell túlzott jelentőséget tulajdonítani, mondják a baloldalon.

Bock-Côté konklúziójában a Schiappa (alapvetően persze a bevándorláspárti Macron) nevével fémjelzett baloldali gondolkodás képtelen racionális érveket felhasználni ellenfeleivel szemben. Csak arra képes, hogy morális alapokon közellenségnek, sőt, az emberiség ellenségének kiáltsa ki a másképp gondolkodókat. Számukra a politikai pluralizmus nem létezik, mint ahogy az sem, hogy elfogadjanak a sajátjuktól eltérő álláspontokat, és ami még ennél is rosszabb, képtelenek tolerálni a különböző filozófiai nézetek együtt létezésének igényét. A baloldal ideológusai szemében a progresszisták, haladók (legalábbis a magukat annak vallók) csak az ő oldalukon vannak, a másik oldalon, a jobboldalon pedig a maradiak, akik egyben retardáltak is. A baloldal imádja, amikor vita helyett kioktathat és ördögnek kiálthat ki más nézeteket vallókat.

Az sem véletlen természetesen, tehetjük hozzá, hogy a bevándorláspárti macroni rezsim egyik emblematikus figurája, a nemek közötti egyenlőségért felelős Schiappa és a francia baloldal mostanra időzítette ezt az ideológiai háborút, mert ez már az. Harc az európai parlamenti választásokért.

Az egyik oldalon világosan látszik, hogy a baloldal mindent elkövet annak érdekében, hogy fenn tudjon maradni, utolsó mentsvárként a radikális iszlám mozgalmakkal köt szövetséget, miközben arra törekszik, hogy a radikális iszlámot a kereszténységgel és a zsidó vallással mossa össze. Csak az lényeg, hogy ne tűnjön el a történelem süllyesztőjében.

Rendkívül intelligens, ahogy a baloldal és a Schiappa nyilatkozatának célkeresztjébe kerülő Bellamy, a „Tüntetés mindenkiért” egyik alapítója, a francia republikánusok európai parlamenti választási listavezetője reagált erre az abszurd és durva támadásra. A France 2 televíziós csatornán komoly aggodalmának adott hangot a dolgok franciaországi állását illetően. Szerinte Schiappa államtitkár a kormányt képviseli, mégpedig magas szinten, és több százezer, millió francia ezzel ellentétes álláspontját, véleményét akarja összemosni a szélsőséges iszlámmal, az iszlám terroristákkal. Ez képtelenség. Hogy akarja így a franciákat összefogni egy kormány, egy köztársasági elnök, akinek ez lenne a kötelessége? Teszi fel a kérdést Bellamy. Nem kell egymással egyetértenünk, de ehhez jogunk is van, mondja. És még ha ilyen mértékű is a különbözőség álláspontjaink miatt (mármint a bal- és jobboldal között), az semmiképpen nem lehet ilyen mértékű sértés és támadás alapja, mondja Bellamy.

Marlène Schiappa egyébként megijedt, és azóta már bocsánatot kért Bellamytól. Mintha ez bármit változtatna azon a helyzeten, hogy Pascal Bruckner, a világhírű francia filozófus-író szavait idézhetjük: a baloldal lett végképp Európa betege.