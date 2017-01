Dőltek a rekordok, Michael van Gerwen nyerte a darts-vb döntőjét

A holland Michael van Gerwen nyerte a 2017-es PDC darts világbajnokságot, miután a hétfő esti döntőben remek mérkőzésen nagyszerűen játszva 7-3-ra legyőzte az előző két kiírást megnyerő skót Gary Andersont. Ezzel Van Gerwen is kétszeres világbajnoknak mondhatja magát, és ő az első nem brit, aki egynél több vb-címet mondhat magáénak.

"Fantasztikus döntő lesz, egy olyan meccs, amit mindenkinek látnia kell" - mondta el egy minimum fantasztikus, de még inkább történelmi magasságokat elérő elődöntő után Michael van Gerwen, a világranglistát vezető 27 éves holland játékos, 2014 világbajnoka.

Nyilvánvalóan igaza volt, hiszen a döntő másik résztvevője, a kétszere címvédő, aktuális világbajnok Gary Anderson volt, aki meccsről meccsre egyre jobb teljesítményt nyújtott. És, aki 17 mérkőzés óta veretlen a vb-ken, legutóbb azonban éppen a tar hollandtól kapott ki az Alexandra Palace-ban.

A két döntős eddigi vb-teljesítménye:

Azt persze mondanunk sem kell, hogy az Ally Pallyben ezúttal is telt ház volt, a hangulat pedig tetőfokára hágott - de, hát ez már tényleg nem lep meg senkit. A szurkolók pedig, természetesen, betartották a szigorú viselkedési szabályokat - messziről nem látszik, de vannak olyanok, bizony.

Az biztos, hogy a hazai pálya előnye Anderson mellett szólt, míg az ő bemutatásnál ugyanis tombolt a közönség, addig a holland világelsőt mérsékelt ováció, és itt-ott felhangzó fűttyszó és búzás fogadta. Az egymás elleni esélyek viszont Van Gerwen sikerét ígérték, aki a két klasszis eddigi 35 mérkőzése közül 23-at megnyert, míg a skót csak 12-szer örülhetett, egy meccsük pedig döntetlen lett.

Mindenki hozza a magáét

A negyedik körig kellett csak várni az első 180-ra, Anderson szállította, az 50. volt neki, az első leget viszont Van Gerwen húzta be egy 122-es kiszállóval. Miután mindenki hozta a saját legjét, és, ha egyikük hibázott is egy aprót, a másik nem tudta kihasználni. Az első szettet egy dupla 18-as kiszállóval nyerte Van Gerwen (0-1), a címvédő csak annak örülhetett, hogy 4-1-re vezetett a 180-asok tekintetében.

Van Gerwen 122-es kiszállója:

A második szettet Van Gerwen egy 180-annal kezdte, utána viszont nem tudott triplát dobni, amire válaszul Anderson szektort tévesztett - azaz megint nem tudták kihasználni egymás hibáit. Kicsit idegesek voltak a fiúk, de nem annyira, hogy Van Gerwen nem tudja megcsinálni 12 +100-as kiszállóját.

A Sky szakértői ekkor egyhangúlag a hollandot várták győztesnek:

106,14–107,57 volt az átlagok aránya a címvédő javára a 2. szett harmadik legje után, vagyis ezúttal sem lehetett panasz a színvonalra. Az utolsó legben hajszálon múlt, hogy nem lett meg az első break, de Van Gerwen az utolsó előtti nyilával szektort tévesztett (dupla 14 helyett dupla 9), amit Anderson ki is használt, és kiegyenlített, azaz 1-1-ről jöhetett a folytatás.

Itt az első

A harmadik szett első legjében aztán jött az első break, Anderson vette el ellenfele "adogatását", azaz a holland kezdése után nyert egy leget. Sokáig nem örülhetett, mert Van Gerwen egy 11 nyilas játékkal visszabreakelte. A negyedik legben majdnem megjött az első kilenc nyilas játék is, a nyolcadik ment mellé Van Gerwen kezéből. Ekkor mindkét játékos átlaga folyamatosan 107 fölött volt. Van Gerwen azonban elhibázott egy kiszállót az 5. legben (D16 ment mellé), Anderson viszont egyből bevágta a D12-t, és az újabb break azt jelentette, hogy övé a harmadik szett 2-1.

A negyedik szettet Anderson kezdte, méghozzá jól, és egy kis szerencséje is volt, mert a holland centikkel elvétette a 170-es kiszállót - amiből hármat már megcsinált a vb-n. Van Gerwen az egész szettben agresszívabban játszott, ami nem ment a precizitás rovására: az utolsó legben ő csinált breaket, és egy pompás leggel kiegyenlített 2-2. Ha az utolsó nyilat elhibázza, akkor szinte biztos, hogy 3-1-el fordultak volna.

Ezek a számok tényleg nevetségesek:

A középjáték

Kezdtek belemelegedni a felek az ötödik szettben, és a közönség is rákapcsolt, kicsit rátöltöttek a vb-n addig elfogyasztott félmillió pint sörre. Van Gerwen a második legben rögtön el is vette Anderson játékát, majd a harmadik leggel a szettet is behúzta 2-3.

A két döntős ekkor 18 180-asnál tartott, a rekordot a tavalyi döntő (Anderson–Adrian Lewis 7-5) tartja 34-el.

A hatodik szett létfontosságú volt a címvédő számára, hiszen, ha a hét nyert szettig tartó döntőben a holland kettővel elhúz, akkor már nagyon nehéz megfogni.

107,43–105,10 volt ekkor az átlagok csatája a holland javára. Amit csak azért írogatunk le, mert eddig egyetlen döntőben (2013 Phil Tayler-Van Gerwen 7-4) volt csak mindkét finalista átlaga 100 fölött.

A harmadik legben breakelt a holland, majd a Anderson nem tudott élni egy lehetőséggel, és nem tudott 121-ről kiszállni, míg Van Gerwen két nyílból megcsinálta a 64-et, így már 4-2-re vezetett.

A hetedik szettet ráadásul a holland kezdte, aki ekkor már sokkal magabiztosabbnak tűnt, és ekkor már ő dobálta a 180-asokat, és nem hibázott a kiszállóknál sem, csak négykörös legeket dobott, az átlaga pedig 109,2 volt, és megint nullára egy nyert egy szettet, azaz 5-2-re alakult az állás a holland javára.

Iskolajáték:

Kegyetlen végjáték

A nyolcadik szett első legjében a két "darts automata" egy kicsit beakadt, nem sikerült kiszállni az istennek sem, végül Anderson húzta be a leget. A harmadikban viszont Van Gerwen egy szép 75-ös kiszállóval breakelt, majd egy 100-as kiszállóval behúzta a szettet - 6-2. Látszott, hogy innen már nincs visszaút a címvédőnek.

A kilencedeik szettben 108,6-104,2 volt az átlagok aránya a holland javára, viszont a skótnak nem volt egyetlen száz fölötti kiszállója sem, ami éppen elég magyarázat volt MvG előnyére. Amíg Anderson 80-ról nem tudott kiszállni, addig Van Gerwen nem hibázott, amikor rá került a sor, és rögtön lépéselőnybe került a szettben. Egy leget még engedett Van Gerwen, majd 2-1-nél még egyet, amikor egy, a kelleténél kicsit bolondabb szurkoló felszaladt a színpadra felkapva a vb-trófeát.

Gary Anderson még megtette azt a szívességet, hogy megdobta előbb a 34. 180-ast, ami a 700. volt a tornán, majd a rekordot jelentő 35.-et is, mi több a szettet is elvitte, 6-3-ra alakítva az állást.

Megdől egy nagy rekord:

A tizedik szettet is egy remek 81-es kiszállóval indította Anderson, de a holland is résen volt, és egymás után szórták a 180-akat, már 39-nél jártak. A szett - és mint kiderült a döntő - utolsó legjét Van Gerwen kezdte jobban, és ő is zárta jobban: 85-ről egy bullal kiszállt, és 7-3-ra megnyerte a 2017-es világbajnoki döntőt, és immár ő is kétszeres világbajnoknak mondhatja magát.

A döntőkben dobott 180-asok jócskán megdőltek, összesen 42-t dobtak a felek, Gary Anderson egyéni rekordot jelentő 22 darabot dobott, és mától ugyancsak övé a döntők történetének legmagasabb vesztes átlaga, 104,93-mal, MvG 108,06-tal zárt.