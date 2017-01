Extrém bringaverseny lesz a hétvégén Pesten

Homokdombok és használaton kívüli csarnok teszik még izgalmasabbá a kerékpárosok január 8-ai cyclocross magyar bajnokságát. A férfi- és női mezőnyben rajthoz állnak a hazai legjobbak, akár címvédés is történhet. A szervezők látványos, a szakág minden idők egyik legnépesebb hazai országos bajnokságára számítanak az ILB Factory – CrossArena Cyclocross Magyar Bajnokság alkalmával.

A szakág vezetése 2016-ban tíz versenyből álló sorozatot alapított, amelynek egyik állomása az országos bajnokság is. A vasárnapi versenyen várhatóan rajthoz áll a három címvédő: Búr Zsolt (férfi elit), a hegyikerékpáros olimpikon Benkó Barbara (női elit) és Dina Márton (U23).

A férfiak közt a 2016-17-es szezonban eddig Búr gyűjtötte a legtöbb győzelmet, de nagyon készül a bajnoki cím visszahódítására a négyszeres bajnok Buruczki Szilárd és Fejes Gábor, valamint – a hasonló karakterű pályán győztes – Pelikán János is. A nőknél Orosz Anita szorongathatja meg a hatszoros bajnok Benkót, de Kanti Dorottya is hozhat meglepetést. U-23-ban szoros verseny várható: a Dina-testvérek – Márton és Dániel – csatájába Borsos Benedek és az országúti menő Rózsa Balázs szólhat bele.

A hétvégén a Soroksári útnál száguldanak majd Forrás: Origo

A pályát az egykori Nagyvásártelep csarnokában és körülötte, a Csepel-rakpart, és a Soroksári út között építik ki, melynek jellegét a sok homokos szakasz, valamint a fedett célegyenes adja. Ilyen méretű fedett rész cyclocross pályán még nem volt itthon, a 250 méter hosszú épület nagy része ki lesz használva. A különleges hangulat az elhagyatott csarnoknak lesz köszönhető, ami több extrémsport-rendezvénynek, drift-versenynek adott otthont korábban.

Két nagyobb homokdomb is lesz a nyomvonalban, az egyiket kétszer, a másikat egyszer kell megmászni; ezek karakterükben a legendás koksijde-i cyclocross világkupa-pályára hasonlítanak. Az utolsó futam az eliteké, előtte gyerekfutam is lesz rövidített, könnyített pályán, valamint az „amatőrök" is kipróbálhatják magukat a hobbifutam résztvevőjeként.

Az idén rengetegen neveztek Forrás: Origo

Már most több nevező van, mint bármelyik, közelmúltban rendezett ob-n, így az egyik legnépesebb cyclocross országos bajnokság várható vasárnap.