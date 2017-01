Rég ütöttek ki ennyire brutálisan NFL-irányítót

A Steelers legázolta a Miami Dolphinst, és majdnem megsemmisítette Matt Moore irányítót, aki ennek ellenére befejezte a meccset, és becsületesen helytállt. Green Bayben csoda történt, de nem Eli Manning, hanem Aaron Rodgers varázsolt, aki négy touchdownnal küldte haza a New York Giantset. Ez történt az NFL-rájátszás vasárnapi wild card fordulóján.

Kiütéssel győzött a Steelers

Ezt nyugodtan lehet szó szerint érteni, hiszen Bud Dupree, a pittsburghiek másodéves linebackere a második negyedben úgy ütközte le Matt Moore Dolphins-irányítót, hogy a játékos percekig azt sem tudta, hol van.

Dupree ütközése egyébként szabálytalan volt, mivel Moore már épp megszabadult a labdától, amikor a linebacker odaért, és ezért büntetést is kapott a Steelers, ugyanakkor Jay Ayaji running backre is dobtak egy zászlót, amikor az őrjöngve támadt neki Dupree-nak az ütközés után. Moore elszántságát mi sem bizonyítja jobban, hogy rövidesen visszatért a pályára, és végigjátszotta a meccset.

Sokan aggódtak Moore épségéért az ütközés után Forrás: AFP/2017 Getty Images/Rob Carr

Természetesen nem Dupree szabálytalansága jelentette a döntő faktort, hanem a Roethlisberger–Brown–Bell felállású támadótrió, amely először játszott együtt a playoffban, miután az utolsó meccset a Cleveland Browns ellen mindhárman kihagyták. A pihenő érződött is rajtuk, hiszen Brown az első negyedben rögtön két touchdownt is szerzett: az egyiket egy 50, a másikat egy 62 yardos playből.

Le'Veon Bell is két touchdownnal járult hozzá a Steelers győzelméhez, és 167 yardjával megdöntötte Franco Harris 1974-es rekordját (158 yard) az egy meccsen szerzett futott yardokat illetően, ráadásul az első kontaktok után még 90 yardot szedett össze, ez pedig a legtöbb Marshawn Lynch 2010-es, Saints elleni meccse óta.

A Steelers megfiatalított védelme is kimondottan jól muzsikált ezen az estén, hiszen ötször sackelték Moore-t, míg Roethlisbergerhez csak egyszer tudott odaérni Ndamukong Suh, a Dolphins rettegett védőfalembere. A fiatal védők közt ott volt a még mindig teljes erőbedobással játszó, veterán James Harrison, aki ha az irányítókat és a rúgókat nem nézzük, az NFL legidősebb játékosa. Harrison Junior Seau óta a legidősebb védő, aki playoffmeccsen sacket szerzett. Harrison sackje után ráadásul Stephon Tuitt a labdát is megszerezte.

A helyzetéhez képest becsületesen teljesítő Matt Moore végül 289 passzolt yarddal, egy touchdownnal és egy interceptionnal zárta az estét, míg Roethlisberger 18 passzából 13 sikeres volt, ez 197 yardra és két touchdownra volt elég, ő viszont kétszer is eladta a labdát. A Steelers ezzel a győzelemmel együtt már 35 megnyert playoffmeccsnél tart, ami a legtöbb az NFL-ben.

Rodgersszel nem bírt a Giants-védelem

Szinte mindenhol úgy vezették fel a New York Giants és a Green Bay Packers meccsét, hogy akár csoda is történhet a Lambeau Fielden, utalva arra, hogy már kétszer is előfordult, hogy az esélytelennek tartott Giants a Packersen átgázolva jut tovább, és nyeri meg a Super Bowlt.

Nos, csoda az történt, de pont a másik oldalról, hiszen Aaron Rodgers olyan számokat produkált, amilyeneket csak különösen ihletett formában játszó irányítók szoktak. A szezonban igencsak összeálló Giants-védelem ellen ugyanis 362 yardot és négy touchdownt szerzett. Ezek közül talán a legszebb az a fél pályán átívelő hail mary volt, amivel a félidő előtt, az óra lepörgése alatt lepte meg a Giantset.

A másik oldalon Eli Manning ugyan nem vette elő a megingathatatlan playoff-formáját – 299 passzolt yard, egy touchdown és egy interception áll a neve mellett –, de az elkapóinak egyszerűen nem ment ezen az estén: az első félidőben négyszer ejtették el a passzait, ebből kétszer az end zone-ban, és a meccset végül Sterling Shepard 63, Victor Cruz 30, Odell Beckham Jr. pedig egészen elképesztő módon mindössze 28 yarddal zárta. Utóbbi a Giants sztárelkapójának a második legrosszabb meccse: az elsőt a Vikings ellen játszotta, akkor mindössze 23 yardot sikerült termelnie.

Odell Beckham Jr. a mérkőzés után mérgében lyukat ütött az öltöző falán

Meglepő, de a legjobb teljesítményt a Giants-receiverek közül nem is a sztárok nyújtották, hanem a már számtalan csapatot megjárt Taverres King, aki három elkapásból hozott össze 73 yardot, és élete első touchdownját is itt szerezte egy 41 yardos passzból.

Rodgers teljesítménye azért is elképesztő, mert kedvenc célpontja, Jordy Nelson az első félidőben megsérült, és nem is tudott visszatérni a pályára. Az irányító legjobb fegyvere így Randall Cobb lett, aki 116 yarddal és három touchdownnal zárta a meccset, Davante Adams pedig 125 yardot és egy touchdownt tett hozzá az eredményhez.

Odell Beckham Jr. majdnem mindent elejtett Forrás: AFP/2017 Getty Images/Stacy Revere

Út a Super Bowl felé

Míg tavaly a vendégcsapatok 4-0-ra verték a hazaiakat a wild card hétvégén, idén az összes meccset a hazai pályán játszók nyerték, ráadásul egészen elképesztő, összesen 76 yardos pontkülönbséggel, amire 1990 óta nem volt példa.

A jövő héten folytatódó rájátszásban a Green Bay Packers a Dallas Cowboyshoz utazik, míg a Pittsburgh Steelers a Kansas City Chiefsszel játszik a továbbjutásért, és a Steelers győzelmével az is eldőlt, hogy a New England Patriots ellenfele a szombati napon a Raiderst hazaküldő Houston Texans lesz.

A vasárnapi wild card kör eredményei:

Pittsburgh Steelers-Miami Dolphins 30-12

Green Bay Packers-New York Giants 38-13

