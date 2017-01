Idén nyolc NFL-csapat hódítja meg Londont

Három helyett négy NFL-meccs lesz idén Londonban, ebből a Wembleyben rendezetteknek már a pontos időpontját is nyilvánosságra hozták.

A korábbiaktól eltérően 2017-ben már nem három, hanem négy amerikaifutball-mérkőzést is Londonban rendez meg az NFL. Jövőre a New Orleans Saints, a Baltimore Ravens, a Cleveland Browns, a Jacksonville Jaguars, a Miami Dolphins, a Los Angeles Rams, az Arizona Cardinals és a Minnesota Vikings is ellátogat a brit fővárosba.

Két meccsnek a Wembley, kettőnek pedig a Twickenham Arena ad otthon.

Londonba jöhetnek a Jacksonville Jaguars szurkolói is Forrás: DPPI media/Joe Toth

Az NFL pénteken nyilvánosságra hozta a két Wembley-meccs időpontját is. Ezek szerint szeptember 24-én, vasárnap a Jacksonville Jaguars és a Baltimore Ravens játszik, míg rá egy hétre, október elsején a Miami Dolphins fogadja a New Orleans Saintset.

A meccskezdések pontos időpontjai még nem ismertek, a jegyeket január 31-étől kezdik majd árulni. A Twickenham Arenába helyezett másik két meccset október utolsó két hétvégéjén, 22-én és 29-én játsszák majd, de a pontos időpontjuk még nem ismert.