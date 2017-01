Magyar nagymester győzelmétől hangos a sakkvilág

A mindössze 21 éves Rapport Richárd 33 lépésben elverte korunk legjobb sakkozóját, Magnus Carlsent a Wijk aan Zee-i szuperversenyen. Carlsent egy előző mérkőzés elfáraszthatta, de Rapport érdemeiből ez semmit sem von le: ezúttal nem extravagáns megnyitással próbálkozott, nem kapkodott, alaposan átgondolta lépéseit. Sokan kedvelik az eredeti stílusát, túlzás nélkül róla beszél most a sakkvilág, és még a tornán is szárnyakat kaphat.

Az év első szuperversenyén, a Wijk aan Zee-i Tata Steel Chess torna nyolcadik fordulójában megszületett az eddigi legnagyobb szenzáció: Rapport Richárd 33 lépésben legyőzte a norvég világbajnok Magnus Carlsent.

Carlsen vs. Rapport a sakkozás Mekkájában Forrás: All rights reserved/Alina L'ami

Nagymesterünk már a torna harmadik játéknapján is közel volt egy parádés győzelemhez, a világranglista negyedik, a Grand Chess Tour 2016-győztes amerikai Wesley So ellen is remekelt, nem győztük dicsérni nagyszerű elképzeléseit, kreatív játékát. A nagy lehetőség küszöbén azonban hibázott, So kivédte támadását, majd vezéráldozattal maga állította mattra nagymesterünket. Szerencsés győzelmét követően So még két játszmát nyert, és félpontos előnnyel vezeti a 14 fős mezőnyt. Rapport az elrontott parti után nehezen tért magához, hét játszmájából csak két pontja volt, amikor Magnus Carlsennel pályafutása során versenypartiban először nézhetett farkasszemet.

A New York-i világbajnoki döntő utáni interjújában Carlsen elárulta, hogy a Szergej Karjakin elleni párharcára készülve Rapport Richárd is edzőpartnere volt. A torna szombati játéknapján Carlsen maratoni küzdelmet vívott a holland Anish Girivel, a fonalas mattot is kihagyva végül remire rontotta a játszmát, 123 lépés után pattal ért véget összecsapásuk, megmaradt félpontos hátránya So mögött. Az elpuskázott lehetőség alighanem befolyásolta a norvég világelső vasárnapi játékát, a kritikus pozícióban eltekintett a további cseréktől, ami egyenlő esélyű álláshoz vezetett volna.

Rapport nem kapkodott

Carlsen lebecsülte Rapport b7-re betört bástyájának erejét, engedélyezte, hogy nagymesterünk egy gyalogja megkezdje veszélyes előrenyomulását. Öröm volt látni, hogy Rapport ezúttal nem kapkodott, alaposan átgondolta lépéseit, a legjobbakat lépte. Carlsen kétségbeesett tisztáldozatára is remekül reagált, kiskombinációval – vezérét leáldozva – sötét alapsori gyengeségét kihasználva a 33. lépést követően fogadhatta a világelső gratulációját.

Rapport Richárd nagyszerű győzelmétől hangos most a sakkvilág. Eredeti stílusát sokan kedvelik, a sakkozás Mekkájának számító Wijk aan Zeebe másodszor kapott meghívást. Dicsérhetjük a magyar nagymestert, hogy ezúttal nem extravagáns megnyitással próbálkozott, hanem gondosan felépített állást játszott meg. Az élő videós közvetítésen jól látszik, hogy Carlsen korántsem magabiztos, játékából hiányzik a türelem, nem annyira kreatív a középjátékban, sok energiájába került, hogy megvédte kihívójával, Karjakinnal szemben világbajnoki címét. Tavaly Wijk aan Zeeben Carlsen veretlenül lett első, ötödször ünnepelték őt tornagyőztesként, beállította az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand rekordját. Carlsen nagy bajnok, rendszeresen vállalja a nagy kihívásokat jelentő, legjelentősebb tornákon a részvételt. Tavaly csak az amerikai Hikaru Nakamura tudta őt legyőzni, illetve Karjakin a vb-döntő nyolcadik partijában.

Szárnyakat kaphat Rapport

Carlsen a hatodik elsőségért szállt harcba, könnyen lehet, hogy a Rapport elleni veresége fosztotta meg ettől a lehetőségtől. Még öt forduló van a verseny befejezéséig, Rapport a győzelemtől szárnyakat kaphat. Kedden kilencedik partijában sötét lesz Girivel szemben, Aronjan ellen is másodhúzó lesz, majd világossal a holland Loek van Welyvel mérkőzik meg, tizenkettedik játszmájában az indiai Pentala Harikrishnával sötéttel csatázik majd, utolsó partijában világossal az indiai Baskaran Adhibannal küzd meg.

A 79. Tata Steel Chess 2017 torna állása:

1.Wesley So (amerikai, 2808) 5,5

2-3. Pavel Eljanov (ukrán, 2755) és Wei Yi (kínai, 2706) 5

4-7. Levon Aronjan (örmény, 2780), Magnus Carlsen (norvég, 2840), Baskaran Adhiban (indiai, 2653) és Szergej Karjakin (orosz, 2785) 4,5

8-9. Pentala Harikrishna (indiai, 2766) és Anish Giri (holland, 2773)

10-11. Dmitrij Andrejkin (orosz, 2736) és Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2750) 3,5

12-13. Rapport Richárd (magyar, 2702) és Jan Nepomnajcsij (orosz, 2767) 3

14. Loek van Wely (holland, 2695) 1,5 pont

Rapport,R (2702) - Carlsen,M (2840)

Angol megnyitás [A12]

1.Hf3 d5 2.b3 Ff5 3.Fb2 e6 4.d3 h6 5.Hbd2 Hf6 6.c4 c6 7.g3 Fe7 8.Fg2 0-0 9.0-0 Hbd7 10.a3 a5 11.Vb1 Fh7

Forrás: Origo

12.b4 axb4 13.axb4 Vb6 14.Fc3 Bxa1 15.Vxa1 Fxb4 16.Fxb4 Vxb4 17.Bb1 Vd6 18.Bxb7 e5 19.d4 exd4 20.Hxd4 c5 21.H4b3 d4 22.Fh3

Forrás: Origo

22...d3?!

Magnus Carlsen kockáztatott, kevesellte a 22...Bb8 23.Bxb8+ Vxb8 24.Va5 Vc8 folytatás kínálta egyenlő esélyeket.

23.e3 He5 24.Fg2! Bc8?

Ricsi sorozatban húzta az erős lépéseket, míg a világbajnok meglehetősen frusztráltan játszott.

Forrás: Origo

25.f4 Heg4 26.e4! Be8

Forrás: Origo

27.e5 Hxe5 28.fxe5 Bxe5

Forrás: Origo

29.Bb6! Ve7 30.Bb8+ He8 31.Fc6 Be1+ 32.Vxe1 Vxe1+

Forrás: Origo

33.Hf1, és sötét feladta