Képes lesz a címvédésre a New England Patriots?

Épphogy vége a 2016-os NFL-szezonnak, de a csapatok már 2017-re készülnek. Vajon a New England Patriots képes lesz-e a címvédésre? Bejut-e idén is a Miami Dolphins a rájátszásba? Mennyire lesz nehéz dolga az újjáépülő Buffalo Billsnek és a New York Jetsnek? Terítéken az AFC East csapatai.

Nyolcrészes sorozatunkban a 2017-es NFL-szezonra készülő csapatok lehetőségeit vizsgáljuk, divíziónkénti lebontásban. Az első az AFC East, ami a Super Bowl-győztes New England Patriotsot is adta a tavalyi szezonban.

New England Patriots (2016-os mérleg: 14-2, és a Super Bowl-győzelem)

A New England Patriots Tom Brady négymeccses eltiltása után csattanós választ adott, és csodával határos módon megnyerte a Super Bowlt, mégpedig 25 pontos hátrányt leküzdve, a történelemben először hosszabbítás után.

A munkamániás Bill Belichick vezetőedző rögtön a döntő után azt nyilatkozta, hogy nagyon örül, de most már jó lenne, ha hagynák készülni a következő szezonra, ahol a legtöbb előrejelzés szerint a Patriotsnak igazán jó esélye van a címvédésre.

Josh McDaniels támadókoordinátor végül maradt New Englandben, ahogy a védelemért felelős Matt Patricia is, bár kétségtelen tény, hogy a 2017-es szezont követően ők ketten lesznek a legfontosabb szakemberek, akik vezetőedzői posztot kaphatnak egy másik csapatnál.

Tom Brady az elmúlt szezonban úgy játszott, mintha tíz évvel fiatalabb lenne, és világossá is tette, hogy egyhamar nem akar visszavonulni. Ez érdekes helyzetet teremt a cseréjének szánt Jimmy Garoppolo számára. A harmadik évét kezdő tehetséges játékost a Patriots valószínűleg elcseréli egy irányítóínségben szenvedő csapattal, Brady mögött pedig ott marad Jacoby Brissett, aki már ebben a szezonban is bebizonyította, hogy érdemes vele számolni.

Tom Bradynek jövőre meglehet a hatodik Super Bowl-győzelem is Forrás: AFP/2017 Getty Images/Billie Weiss

A sérült Rob Gronkowskit kiválóan pótló Martellus Bennett tight end már a döntő után azt találta mondani, hogy ideje valami zsíros szerződést leakasztania, és erre most van a legjobb alkalom, hiszen a bajnokokat rendszeresen túlfizetik. Amennyiben eligazol, a visszatérő Gronkowski mellé a csapatnak szüksége van egy tight endre, hiszen a Patriots minden más csapatnál sokoldalúbban használja a nagydarab, blokkolni is tudó, elkapásoknál is veszélyes játékosokat.

Martellus Bennett szerint a bajnokokat túlfizetik, és lehet, hogy ezt ki is használja Forrás: AFP/2017 Getty Images/Bob Levey

Malcolm Butler cornerback teljesítményét jó eséllyel új szerződéssel honorálja majd a csapata, és a Super Bowl egyik kulcsmegmozdulását, Matt Ryan Atlanta-irányító sackelését elkövető Dont'a Hightower is számolhat ezzel. LeGarrette Blount, a csapat első számú futója is maradna: kérdés, hogy a rekordszezont összehozó játékos és a csapat képes-e megegyezni. A csapatnak szüksége volna egy, az elcserélt Jamie Collinshoz hasonló kvalitású linebackerre, illetve egy valódi mélységi fenyegetést jelentő elkapóra is, valamint a támadófal is erősítésre vár a következő drafton, ahol a Patriots negyedik körös választási lehetőségét még a Deflategate-nek, vagyis a két évvel ezelőtti labdaleeresztős balhénak köszönhetően elvette az NFL vezetősége.

Miami Dolphins (2016-os mérleg: 10-6)

A Miami Dolphins nyolc év után először jutott be a rájátszásba a 2016-os szezonban, ám az öröm nem tartott sokáig. Ryan Tannehill irányító ugyanis még az alapszakaszban megsérült, így az AFC wild card-körében a Pittsburgh Steelersszel kellett szembenézniük, ráadásul idegenben, ahol a pittsburghiek 30-12-re verték a Dolphinst.

A Dolphins elvérzett a Steelers ellen Forrás: AFP/2017 Getty Images/Gregory Shamus

A 2015-ös 6-10-es mérleget nézve azonban ez gyönyörű eredmény, Adam Gase vezetőedző ráadásul még csak a második szezonját kezdi Miamiban, szóval felé is töretlen a bizalom. A Dolphins stábja nagyrészt változatlan maradt, attól eltekintve, hogy Vance Joseph védőkoordinátort elvitte a Denver Broncos a leköszönő Gary Kubiak helyére vezetőedzőnek. Joseph posztját Matt Burke, a csapat korábbi linebackeredzője kapta meg.

A 2017-es szezon ezzel együtt igazán keménynek ígérkezik a Dolphins számára, hiszen a 16 meccsből nyolcon 2016-ban pozitív mérlegű csapatok ellen kell pályára lépniük. A miami csapatnak kétszer kell szembenéznie a regnáló bajnok Patriotsszal, egyszer-egyszer pedig a Super Bowl-vesztes Atlanta Falconsszal, illetve a 2015-ös szezon bajnokával, a Denver Broncosszal. Ahhoz, hogy a Dolphins képes legyen megismételni a 2016-os eredményeit, okos igazolásokra és jó draftra lesz szükség, valamint arra, hogy az irányító, Ryan Tannehill sikeresen felépüljön a sérüléséből, és megbízható teljesítményt nyújtson.

Ryan Tannehill egészségén sok múlik Forrás: AFP/2016 Getty Images/Eric Espada

Brandon Albert bal oldali tackle-nek és Mario Williams defensive endnek egyértelműen kifelé áll a rúdja Miamiból. A kiöregedő és folyamatosan sérülésekkel küzdő Albert helyét a guard pozícióból kimozgó tavalyi elsőkörös Laremy Tunsil veheti át, aki az egyetemen is a bal oldali tackle pozíciójában játszott, Williams helyére pedig valószínűleg a draft első köreiben hoznak új embert.

Fontos prioritás még a linebackeré. Ugyan Kiko Alonso megtalálta a helyét Miamiban, és 115 szerelést tett le az asztalra 2016-ban, mögötte nincsenek igazán jó játékosok. Az első számú elkapó Jarvis Landry szerződése csak jövőre jár le, de a két egymás utáni szezonban is 1100 yard fölött termelő játékos megérdemelne egy szerződésmódosítást. Igazán veszélyes elkapásokra képes tight endje sincs a csapatnak: erre a pozícióra viszont tökéletes választás lenne Martellus Bennett, amennyiben a Dolphins-vezetőség hajlandó tudományos összeget adni a Patriotsszal bajnokságot nyerő játékosnak.

Buffalo Bills (2016-os mérleg: 7-9)

A Rex Ryan-érának a Buffalo Billsben is vége szakadt a 2016-os szezonnal, a csapatnál totális újraépülés zajlik, ahogy azt az elmúlt években már megszokhattuk. Ryan helyét a Carolina Panthers korábbi védőkoordinátora, Sean McDermott vette át. Anthony Lynn támadókoordinátort, aki az utolsó meccseken Ryant helyettesítette, a Los Angelesbe költöző Chargers vitte el vezetőedzőnek. Lynn utódja az a Rick Dennison lett, aki Gary Kubiak támadókoordinátora volt előbb Houstonban, majd a Denver Broncosnál: vele együtt nyerték meg a tavalyi Super Bowlt, ahol pont McDermott csapata, a Carolina Panthers volt az ellenfél.

Rex Ryan ideje lejárt a Billsnél Forrás: AFP/2016 Getty Images/Tom Szczerbowski

A két frissen érkezett szakembernek nehéz dolga lesz a Buffalo Bills újraépítésével, hiszen számtalan poszton vár erősítésre a csapat. Tyrod Taylor irányító az ígéretes 2015-ös szezon után 2016-ban nem váltotta be a reményeket, és egyáltalán nem biztos, hogy a csapat 2017-ben is számít rá: elküldésével 13 millió dollárt spórolnának.

Taylor mögött Cardale Jones a következő opció, aki ugyan korábban egyetemi bajnokságot nyert az Ohio State Buckeyesszal, ellenben hiába vannak kiváló adottságai, még mindig nem nevezhető NFL-kész játékosnak, a 2013-as draft elsőköröse, E. J. Manuel pedig tökéletesen bebizonyította, hogy nincs helye az NFL-ben.

Bonyolítja a helyzetet, hogy Sammy Watkinson kívül jelenleg nincs igazi elkapója a Billsnek, így ezt a helyzetet is orvosolni kell majd. Aaron Williams, a csapat kiváló safetyje olyan súlyos sérülést szenvedett 2016-ban, hogy egyáltalán nem biztos a visszatérése, így az ő pótlásáról is gondoskodni kell. A védelemből Stephon Gilmore cornerbacknek, Zach Brown és Lorenzo Alexander linebackernek is lejár a szerződése, ugyanakkor a 2016-os draft második körében kiválasztott Reggie Ragland, aki sérülés miatt a komplett újoncszezonját kihagyta, fontos láncszeme lehet az újraépülő Bills-védelemnek.

Sammy Watkins mögött nincs mélység az elkapói poszton a Billsnél Forrás: AFP/2016 Getty Images/Rich Barnes

New York Jets (2016-os mérleg: 5-11)

Az AFC East legrettenetesebb állapotban lévő csapata egyértelműen a New York Jets. A csapat tavalyelőtt még a rájátszásért harcolt, amitől az utolsó meccsen az egykori Jets-vezetőedző, Rex Ryan vezette Buffalo Bills ütötte el, 2016-ra pedig visszasüllyedt a pofozógép szerepébe. A Ryant váltó Todd Bowles egyelőre megúszta a tavalyi szezont követő fekete hétfőt, és megtarthatta az állását, de ha a 2017-es szezon is ilyen pocsékul sikerül a Jetsnek, valószínűleg neki is mennie kell majd.

Todd Bowles kapott még egy év türelmi időt Forrás: AFP/2016 Getty Images/Billie Weiss

A tavalyi holtszezon Ryan Fitzpatrick irányítóról szólt, aki először nem volt hajlandó edzeni, amíg tisztességes szerződést nem kap, majd amikor megkapta, pocsékul játszott.

Geno Smith, a 2013-as draft második köröseként kiválasztott irányító szerződése idén lejár, és mivel négy év alatt nem mutatott semmit, valószínűleg tőle is elköszön a Jets. Marad tehát Bryce Petty és a másodéves Christian Hackenberg, de egyikük sem kezdő kaliberű játékos.

A Jetsnek vagy a drafton kell megtalálni az emberét, vagy a lejáró szerződésű irányítók közül kell válogatnia, de nemcsak ezen a poszton vannak óriási lyukak a csapatnál. A klasszis center Nick Mangold lassan kiöregszik, a New England Patriotsszal két éve bajnokságot nyert Darrelle Revis cornerback olyan lelkesedéssel játszik, mintha a fogát húznák, és megbízható futója sincs a csapatnak az egy szem Matt Forte mellett, aki 2017-ben már 32 éves lesz.

A Jets ugyan hatodikként választ a 2017-es drafton, de mindössze hat választási lehetőséggel rendelkeznek, úgyhogy ha a vezetőség bízik Hackenbergben, és nem akar lecsapni az első kör elején elérhető irányítókra, például a Clemsonnal egyetemi bajnokságot nyerő DeShaun Watsonra, akkor várható, hogy elcserélik a hatodik választási lehetőséget, hogy nagyobb mozgásterük legyen.