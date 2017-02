St-Pierre újra a UFC-ben

Dana White, a UFC elnöke megerősítette. a UFC egyik legnagyobb legendája, Georges St-Pierre visszatér az oktagonba. A kanadai hajdan a váltósúly első számú alakja volt, 2013 novemberében vonult vissza, miután zsinórban kilencszer megvédte világbajnoki övét.

„Igen, visszatér, és nagyon izgatott is vagyok miatta. Hosszú ideig dolgoztunk az ügyleten, és végre tető alá hoztuk" – jelentette ki White. St-Pierre sohasem mondta, hogy nem tér vissza, tavaly tárgyalt is Lorenzo Fertittával, a UFC korábbi tulajdonosával, és a középsúlyú világbajnokot, Michael Bispinget akarta volna kihívni. Még az amerikai doppingellenes ügynökség, az USADA tesztrendszerébe is belépett, hogy ne legyen gond, és a szervezet decembertől meg is adta neki az engedélyt.

A UFC eladása lelassította a tárgyalásokat, most azonban minden eldőlt. És hogy ki lesz az ellenfele?

Georges St-Pierre Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mark Blinch

„Lehet a Tyron Woodley-Stephen Thompson mérkőzés győztese vagy Michael Bisping. Georges-zsal beszélgettünk a könnyűsúlyról is, azt mondta, tudja hozni azt a súlyt is. De őszintén megmondom, fogalmam sincs, ki lesz pontosan az ellenfele. Senkit sem szerződtettünk, senkivel sem beszéltünk erről" – így White.

De ha véletlenül bejön a hihetetlennek tetsző könnyűsúlyú megoldás, abból még egy Conor McGregor elleni szupermeccs is összejöhet, ha utóbbi lezárja majd valahogy a Mayweather-sagát.

A Sport2-n vasárnapról hétfőre virradóra 3 órától élőben közvetítjük a Derrick Lewis-Travis Browne mérkőzéssel fémjelzett UFC-gálát.

via Sport Tv